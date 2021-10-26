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Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi - Son Dakika

Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi

26.10.2021 18:29

Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi Keçiören Belediyesi önünde pembe maske ve kurdele takılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi

ANKARA - Keçiören Belediyesi önünde pembe maske ve kurdele takılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Keçiören Belediyesi Kalaba Kent Meydanı'nda Meme Kanseri Farkındalık ve Pembe Kurdele Takma Günü'ne özel program düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amaçlı pembe maske ve kurdele taktı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşma yaptığı programa birçok vatandaş katılarak destek verdi. Altınok, "Özellikle meme ve kolon kanserinde erken teşhis ile birlikte tedavi oranlarının yüksek olduğu ortada, ama boşverirsek hastalığın ilerleyen evresinde yapacak bir şey kalmıyor. Bazı kanser türleri tedavi ediliyor bazıları hızlı ilerliyor. Bazı türleri de var ki ölsem de bu acıyı çekmesem dedirtiyor. Bu anlamda özellikle kadınlarımız iki yılda bir mamografilerini düzenli yaptırmalıdır" dedi.

"Tüm kadınlarımızdan meme kanseri konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum"

Türkiye'de yılda 19.000 kişinin meme kanserine yakalandığını ifade eden Altınok, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hastane ve doktorlarımız bu bakımdan gelişmiş durumda. Tıp verilerine göre iki yıl boyunca çocuklarını emziren annelerde meme kanseri oranı düşük. Çocuğun daha sonraki yaşamında sağlıklı olması açısından anne sütü nasıl önemliyse, iki yıl boyunca emziren annenin meme kanserine yakalanma oranının düşük olduğu da doktorlarımız tarafından ifade ediliyor. Bu hastalık bir ailenin bireyinde görüldüğünde o ortamdaki psikoloji de olumsuz etkiliyor. SGK açığımız 120 miyar TL. Kendimize dikkat edersek bu azaltılabilir. Türkiye'de yılda 19.000 kişi meme kanserine yakalanıyor. Hanımlardaki en büyük kanser vakası da meme kanseri. Tüm kadınlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum".

Meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla program sonunda gökyüzüne pembe balon bırakıldı.

Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi
Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi
Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi
Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Meme Kanseri, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Keçiören'de pembe maske ve kurdelelerle meme kanserinin önemine dikkat çekildi - Son Dakika


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