Korona virüsten hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Korona virüsten hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsten hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eğriboyun hayatını kaybetti.

Korona virüsten hayatını kaybeden öğretim üyesi son yolculuğuna uğurlandı ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Eğriboyun hayatını kaybetti. Eğriboyun, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. ZBEÜ Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Mustafa Eğriboyun, bir süre önce korona virüse yakalandı. 60 yaşındaki Eğriboyun, ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü sırada beyin damarının tıkanması üzerine beyin anjiyosu için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'ne sevk edilen Eğriboyun, hayatını kaybetti. Bir süre önce aşı olduğu öğrenilen Eğriboyun için önce Kozlu ilçesindeki evinin önünde helallik alındı. Ardından Eğriboyun'un cenazesi Çaycuma ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın yanı sıra protokol üyeleri ve Mustafa Eğriboyun'un sevenleri katıldı. Eğriboyun'un eşi Dilek Eğriboyun cenaze töreninde taziyeleri kabul edildi. Mustafa Eğriboyun'un cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

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