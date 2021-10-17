Üye Girişi
"Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak" - Son Dakika

"Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak"

17.10.2021 11:51

KENT Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, koronavirüsten korunmak için hayatımıza soktuğumuz 'mesafe- maske- hijyen' üçlüsünün kış mevsimiyle birlikte sık görülen viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da kalkan oluşturacağını söyledi.

KENT Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, koronavirüsten korunmak için hayatımıza soktuğumuz 'mesafe- maske- hijyen' üçlüsünün kış mevsimiyle birlikte sık görülen viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da kalkan oluşturacağını söyledi.

Bu hastalıkların geçen kış bu önlemler sayesinde görülme sıklığının azaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Altunay, "'Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemini başta koronavirüsten olmak üzere korunmak için hayatımızdan eksik etmeyelim" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Altunay, özellikle yakın temasın, hava kirliliğinin arttığı, direncin azaldığı kış aylarında kolayca bulaşıp hızla yayılan gripten bronşite, nezleden sinüzite pek çok hastalığa dikkat çekti. Bu hastalıkların hem çocukları hem yetişkinleri etkilediğini belirten Uzm. Dr. Altunay, "İlk temas burun boğaz, ardından geniz gırtlak burun çevresi boşluklar, kulak ardından alt solunum yolu enfeksiyonları ile sürebilir. En sık etken virüslerdir. Bulaşma yolu damlacık, aerosol, elle temas şeklinde olur" dedi.

KIŞ HASTALIKLARI KAPIDA

Soğuk algınlığı (nezle) genelde grip ile karıştırıldığını, yakın temas ve solunumla bulaştığını belirten Uzm Dr. Altunay, "Grip, influenza adındaki virüsün yol açtığı, üst ve alt solunum yollarını tutan çok bulaşıcı bir enfeksiyon. Farenjit, tonsillit gibi boğaz enfeksiyonları, yüksek ateş, yutma sorunu, boğaz-baş ağrısı ile kendini gösterir. Birçok virüs ve bakterinin neden olduğu zatürre çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası meydana geliyor. Akciğerlerin küçük hava yolları hastalığı bronşiolit, büyük hava yolları hastalığı bronşite virüsler neden oluyor. Sinüzit, orta kulak iltihabı (otit), hastalıkları da kış mevsiminde sıklıkla karşımıza çıkan enfeksiyon hastalıkları" diye konuştu.

COVİD -19 FARKINDALIK YARATTI

Öte yandan KBB Uzmanı Dr. Altunay, tüm dünyada 4.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19'un viral hastalıklarla mücadelede koruyucu yaklaşımların önemi konusunda tüm toplumda belirgin bir farkındalık yarattığını söyledi. Mesafe ve hijyen bilinçlenmesiyle birlikte maske kullanımının tüm kuralları ile yaşamımızın bir parçası haline geldiğini belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Altunay şöyle konuştu:

"Bu konu Covid hastalığından korunmada öne çıkarken, yıllardır tüm bireyleri toplumları belli mevsimlerde yoğun şekilde etkileyen diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını belirgin bir şekilde azaltmıştır. Hastane ye başvuran hastaların ön tanıları incelendiğinde geçmiş yıllara göre Covid-19 dışı üst solunum yolu enfeksiyonu tanılarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. Sadece uygun kuralları ile maske kullanımı bile bireyi toplumu derinden etkileyen viral ve bakteriyel tüm enfeksiyonlarda çok belirgin azalma sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde gerek farklı varyasyon etkenler gerekse bugüne kadar yaşamımızı hep etkileyen bulaşıcı hastalıklardan korunmada maske hijyen mesafe gerçeği yaşamımızın içinde kalıcı yerini alacaktır. Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda da öğrencilerin bu üçlü formülü uygulaması onları kış hastalıklarından koruyacaktır. 'Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemlerini başta koronavirüsten olmak üzere hayatımızdan eksik etmeyelim."


Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak

Tıp Merkezi, Koronavirüs, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu 11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü 11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun 10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi 10:36 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı 10:29 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Son Dakika Haberleri
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu         
11:52
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak         
10:58
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 12:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: "Maskeler kışın sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacak" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement