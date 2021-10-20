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Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır - Son Dakika

Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

20.10.2021 10:36
Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

Tıbbi Onkoloji Doktoru Nejla Demir 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle yaptığı açıklamada her 8 kadından 1 tanesinin meme kanseri riski taşıdığını bu nedenle kadınların her yıl meme kanseri nedeniyle doktora gitmeleri gerektiğini, meme kanserinde erken...

Tıbbi Onkoloji Doktoru Nejla Demir 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle yaptığı açıklamada her 8 kadından 1 tanesinin meme kanseri riski taşıdığını bu nedenle kadınların her yıl meme kanseri nedeniyle doktora gitmeleri gerektiğini, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve hayat kurtardığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Doktoru Nejla Demir, Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlemesi üzerine meme kanseri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Doktoru Nejla Demir, "Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Yaşamı boyunca her 8 kadından 1 tanesi meme kanseri riski taşımaktadır. Meme kanseri erkeklerde de görülebilir" dedi.

Meme kanseri risk faktörleri hakkında da bilgiler veren Demir," Meme kanserinde risk faktörleri incelendiğinde, erken yaşta adet görmek, ileri yaş, kadın cinsiyeti, obezite, göğüs duvarında radyoterapi öyküsünün olması, ailede bir yada birden fazla kişide meme kanserinin olması riski artırmaktadır. Meme kanseri belirtilerinde en sık görülen durum ise ağrısız zaman içerisinde büyüyen kitlelerdir. Sadece meme değil, koltuk altında da kitleler olarak görülebilir. Meme kanseri tanısı hastalar bize belirledikleri kitle ile başvurduklarında çeşitli radyolojik yöntemlerle memedeki kitleyi iyi ya da kötü olma huyunu değerlendirdikten sonra kötü huylu olanlara kalın iğne biyopsisi ile yapılmakta ve hücrelerin durumuna bakılmaktadır. Meme kanseri teşhisi konulan hastada tedavi için evrelendirme çok önemlidir. Hastaların tedavisi erken evrelerde primer olarak cerrahidir. Cerrahiden sonra koruyu Radyoterapi, Kemoterapi alacağını hastanın patolojik evresine göre karar verilmektedir" diye konuştu.

Meme kanserinin erken tanısının tedavi çok büyük etken olduğunun altını çizen Onkoloji Doktoru Nejla Demir, " Erken tedavi yöntemi ile yüzde 100 tedavi şansı mevcuttur. İleri evrelerde gelen hastalarında günümüzde doku biopsileri ile tümör dokusunda yaptığımız genetik analizler sonrasında hangi tedaviyi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Meme kanserinde tespitinden tarama evreleri oldukça önemlidir. Bu nedenle her kadının belli periyotlarda yılda birkez doktora gitmeleri gerekir. 40 yaşından sonraki kadınlarda yılda 1 kez meme kanserinin erken teşhisi için mamografi çektirmesinde yarar vardır" şeklinde konuştu.


Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır
Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onkoloji Doktoru Nejla Demir: Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır - Son Dakika
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