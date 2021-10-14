Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi - Son Dakika

- Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli:

"Hem virüsün kendisi hem de eve kapanmalar sonucu hareketsizliğe bağlı eklem ve kas ağrıalrı fazla görüldü"

"Ağrıları ve kas kayıplarını engellemek için bireysel egzersiz çok önemli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli, pandemi döneminde eklem ağrılarından en çok etkilenen grupların arasında sporcuların ve romatizma hastalarının geldiğini söyleyerek, "Virüs gibi hareketsizlik de direkt eklem ağrılarına sebep oldu" dedi.

Virüsün en belirgin bulgularından bir tanesinin eklem ağrıları olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli, "Dünya ve ülkemiz uzun süreli bir salgın dönemi geçirdi. Bu dönemlerde de mecburiyetten bazı önlem ve tedbirler almak durumunda kaldık. Eve kapandık, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmadık. Daha önce hareketli olan kişiler de hareketsiz kaldı. Bundan dolayı da gerek mesleki hayatımızı, gerekse eğitim hayatımızı daha çok uzaktan, bilgisayar, tablet ve telefon başında geçirir olduk. Bu durum hem kas hem de iskelet sistemini etkiledi, daha çok postür bozuklukları yaşamaya başladık. Bu da en çok boyun ağrısı, özellikle sırt ağrısı ve diğer eklem ağrılarını da beraberinde getirdi. Yani pandemideki eve kapanmalar, postür bozukluğuna, hareketsizliğe sebep oldu dolayısıyla da bu durum kişilerde belirgin olarak da eklem ve kas ağrıları ciddi sağlık sorunu haline geldi " dedi.

"Özellikle romatizma hastaları bu dönemden çok etkilendi"

Virüsün romatizma hastalarında alevlenmeler yaparak romatizmal ataklara sebep olduğunu söyleyen Emin Dişli, "Bir de virüsün direkt etkisi olarak kas ve eklem ağrılarını gördük. Gerek kas içerisinde miyozit yaparak gerekse de eklemde çeşitli reaksiyonlar yaparak bu tür eklem ağrısına neden oldu. Romatizması olan hastalarda özellikle de el, diz ve ayak gibi küçük eklemlerde çok şiddetli alevlenmeler ve romatizmal atakları beraberinde getirdi. Hem covid hem de hem de bu hastalarımızın pandemide eve kapanmalarından dolayı takipleri de aksadı. Takipler aksayınca da eklem ağrıları ve sırt ağrıları çok daha fazla olmaya başladı. En çok boyun ve covidin akut dönemlerinde sırt kaslarında çok şiddetli ağrılar yaşadık. Kas iskelet sistemi de salgından bu şekilde etkilenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Sporcularda kas dayanıklılığı azalması oldu"

Spor yapan vatandaşların hareketsizlikten dolayı kas incelmesi ve dayanıklılık azalması yaşadıklarını belirten Dişli, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sporcular bu dönemde daha fazla etkilendiler. Bir kısmı, kapalı kaldığı ortamlarda spor yapmayı devam ettiremedi dolayısıyla aktivasyon azaldıkça kas hareketsizliği de başladı. Bu da kasın hem zayıflamasına sebep oldu hem de kas atrofisi dediğimiz kasın incelmesi ve kas kaybına sebep oldu. Kasların dayanıklılığında bir kayıp yaşandı. Böyle olunca da daha çok hayatını spor yaparak geçiren ve ya mesleki faaliyetlerini spora dayalı yapan kişiler bu dönemde çok daha fazla etkilenmiş oldu. Bu durumu en aza indirmek ve ya daha az kayıpla çıkmak için gerek evde kaldığımız dönemlerde gerekse kısıtlı alanlarda dışarıda olduğumuz dönemlerde de mutlaka egzersiz yapmak durumundayız. Yürüyüş yapmak durumundayız. Kas kaybının ve özellikle dayanıklılığın kaybının en iyi ilacı egzersizdir"

"Bireysel egzersiz ve yürüyüş çok önemli"

Hareketsizliği azaltmak için bireysel egzersizler ve özellikle de yürüyüş yapılması gerektiğini söyleyen Emin Dişli, "Göründüğü kadarıyla salgın tam kontrol altına alınmış değil. Hala vakalar görülmeye başlıyor ve bu da bizim çok fazla özgür hareket etmemizi kısıtlıyor. Çok rahat hareket edemiyoruz. Bu dönemde bireylerin mutlaka spor yapmaları gerekiyor. Özellikle bir fizik tedavi kliniğine uğrayıp, egzersiz programı alarak spor ve hareket şekli oluşturabilirler. Yürüyüşler çok önemli aslında. Hem kas hareketleri açısından hem de sabit kaldığımızda kemikler zayıflıyor ve erime başlıyor. Bunları önleme anlamında da özellikle yürüyüşü çok öneriyorum. Kapalı alan sporları şu anda hala sıkıntılı sayılabilir. Nedeni ise ortamın kapalı olması nedeniyle bulaş yollarını artırması. Bizim yapabileceğimiz sporlar artık bireysel spor haline geldi şu anda. Toplu yapılacak sporlardan uzak durmakta yarar var.

Bireysel sporda da en iyisi yürüyüş ve egzersiz. Eğer bunları yapabilirsek, bu işten kas iskelet sistemi anlamında çok daha az zararlı çıkmış oluruz" dedi.