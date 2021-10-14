Üye Girişi
Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi - Son Dakika

Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi

14.10.2021 21:29

- Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli: "Hem virüsün kendisi hem de eve kapanmalar sonucu hareketsizliğe bağlı eklem ve kas ağrıalrı fazla görüldü" "Ağrıları ve kas kayıplarını engellemek için bireysel egzersiz çok önemli"...

- Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli:

"Hem virüsün kendisi hem de eve kapanmalar sonucu hareketsizliğe bağlı eklem ve kas ağrıalrı fazla görüldü"

"Ağrıları ve kas kayıplarını engellemek için bireysel egzersiz çok önemli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli, pandemi döneminde eklem ağrılarından en çok etkilenen grupların arasında sporcuların ve romatizma hastalarının geldiğini söyleyerek, "Virüs gibi hareketsizlik de direkt eklem ağrılarına sebep oldu" dedi.

Virüsün en belirgin bulgularından bir tanesinin eklem ağrıları olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Emin Dişli, "Dünya ve ülkemiz uzun süreli bir salgın dönemi geçirdi. Bu dönemlerde de mecburiyetten bazı önlem ve tedbirler almak durumunda kaldık. Eve kapandık, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmadık. Daha önce hareketli olan kişiler de hareketsiz kaldı. Bundan dolayı da gerek mesleki hayatımızı, gerekse eğitim hayatımızı daha çok uzaktan, bilgisayar, tablet ve telefon başında geçirir olduk. Bu durum hem kas hem de iskelet sistemini etkiledi, daha çok postür bozuklukları yaşamaya başladık. Bu da en çok boyun ağrısı, özellikle sırt ağrısı ve diğer eklem ağrılarını da beraberinde getirdi. Yani pandemideki eve kapanmalar, postür bozukluğuna, hareketsizliğe sebep oldu dolayısıyla da bu durum kişilerde belirgin olarak da eklem ve kas ağrıları ciddi sağlık sorunu haline geldi " dedi.

"Özellikle romatizma hastaları bu dönemden çok etkilendi"

Virüsün romatizma hastalarında alevlenmeler yaparak romatizmal ataklara sebep olduğunu söyleyen Emin Dişli, "Bir de virüsün direkt etkisi olarak kas ve eklem ağrılarını gördük. Gerek kas içerisinde miyozit yaparak gerekse de eklemde çeşitli reaksiyonlar yaparak bu tür eklem ağrısına neden oldu. Romatizması olan hastalarda özellikle de el, diz ve ayak gibi küçük eklemlerde çok şiddetli alevlenmeler ve romatizmal atakları beraberinde getirdi. Hem covid hem de hem de bu hastalarımızın pandemide eve kapanmalarından dolayı takipleri de aksadı. Takipler aksayınca da eklem ağrıları ve sırt ağrıları çok daha fazla olmaya başladı. En çok boyun ve covidin akut dönemlerinde sırt kaslarında çok şiddetli ağrılar yaşadık. Kas iskelet sistemi de salgından bu şekilde etkilenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Sporcularda kas dayanıklılığı azalması oldu"

Spor yapan vatandaşların hareketsizlikten dolayı kas incelmesi ve dayanıklılık azalması yaşadıklarını belirten Dişli, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sporcular bu dönemde daha fazla etkilendiler. Bir kısmı, kapalı kaldığı ortamlarda spor yapmayı devam ettiremedi dolayısıyla aktivasyon azaldıkça kas hareketsizliği de başladı. Bu da kasın hem zayıflamasına sebep oldu hem de kas atrofisi dediğimiz kasın incelmesi ve kas kaybına sebep oldu. Kasların dayanıklılığında bir kayıp yaşandı. Böyle olunca da daha çok hayatını spor yaparak geçiren ve ya mesleki faaliyetlerini spora dayalı yapan kişiler bu dönemde çok daha fazla etkilenmiş oldu. Bu durumu en aza indirmek ve ya daha az kayıpla çıkmak için gerek evde kaldığımız dönemlerde gerekse kısıtlı alanlarda dışarıda olduğumuz dönemlerde de mutlaka egzersiz yapmak durumundayız. Yürüyüş yapmak durumundayız. Kas kaybının ve özellikle dayanıklılığın kaybının en iyi ilacı egzersizdir"

"Bireysel egzersiz ve yürüyüş çok önemli"

Hareketsizliği azaltmak için bireysel egzersizler ve özellikle de yürüyüş yapılması gerektiğini söyleyen Emin Dişli, "Göründüğü kadarıyla salgın tam kontrol altına alınmış değil. Hala vakalar görülmeye başlıyor ve bu da bizim çok fazla özgür hareket etmemizi kısıtlıyor. Çok rahat hareket edemiyoruz. Bu dönemde bireylerin mutlaka spor yapmaları gerekiyor. Özellikle bir fizik tedavi kliniğine uğrayıp, egzersiz programı alarak spor ve hareket şekli oluşturabilirler. Yürüyüşler çok önemli aslında. Hem kas hareketleri açısından hem de sabit kaldığımızda kemikler zayıflıyor ve erime başlıyor. Bunları önleme anlamında da özellikle yürüyüşü çok öneriyorum. Kapalı alan sporları şu anda hala sıkıntılı sayılabilir. Nedeni ise ortamın kapalı olması nedeniyle bulaş yollarını artırması. Bizim yapabileceğimiz sporlar artık bireysel spor haline geldi şu anda. Toplu yapılacak sporlardan uzak durmakta yarar var.

Bireysel sporda da en iyisi yürüyüş ve egzersiz. Eğer bunları yapabilirsek, bu işten kas iskelet sistemi anlamında çok daha az zararlı çıkmış oluruz" dedi.

Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi
Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi
Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi
Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi

Pandemi, Kayseri, İskelet, Tablet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 21:54 Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı 21:23 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi 20:57 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce'nin 20:03 Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü? Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı 19:24 Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi Son Dakika: 835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi         
21:30
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti         
21:22
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi         
20:55
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 22:42:05. #1.12#
SON DAKİKA: Pandemiden en çok sporcular ve romatizma hastaları etkilendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement