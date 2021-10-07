Üye Girişi
Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

07.10.2021 16:46
Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

Seyitgazi ilçesinde, Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Seyitgazi ilçesinde, Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu'ndaki tanıtım toplantısında, dünyanın tamamında olduğu gibi Türkiye'de de kanser vakalarında artışın olduğunu bildirdi.

Kanserde erken tanının önemine değinen Günay, şöyle konuştu:

"Devletin Mobil KETEM'lerle vatandaşların ayağına kadar hizmeti getiriyor. AK Parti iktidarı olarak sağlıkta geldiğimiz nokta. Eskiden hastanelerde kuyruklarda beklerken, şimdi nerede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın halkın ayağını getirilen sağlık hizmeti var. Sağlıklı yaşam, sağlıklı kadınlar, sağlıklı anneler için tüm AK Parti teşkilatını bu proje destek vermeye devam ediyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum... 'Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum' diyoruz. İnşallah sağlıklı kadın sayımızı artıracağız."

Projenin koordinatörü ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız ise Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinde KETEM'lerin bulunduğunun altını çizdi.

KETEM'lerde taramaların ücretsiz yapıldığının vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Hem kendimizi hem de yakınlarımızı kanser taraması için ikna etmeye çalışalım. Mobil KETEM Destek Projesi aslında sağlıklı yaşam projesidir. İçinde hareketin, sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı, sağlıklı bir yaşam kültürünü tesis etmeye yönelik bir projedir. Halkımızın sağlık bilincini oluşturup, kendi sağlığının takipçisi olmasını istiyoruz. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı gelecek mottosuyla bu projeyi oluşturduk. Çünkü kadın geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Kadını sağlıklı tutarsak aile de sağlıklı olur."

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Didem Ayyıldız, Eskişehir, AK Parti, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin 16:40 Fenerbahçe'nin "Canavar"ı ülkesinde kahraman oldu! Harika performansıyla galibiyeti getirdi Belçika'nın gündeminde haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi tartışılıyor 16:33 Belçika'nın gündeminde haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi tartışılıyor İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 16:29 İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu
Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış 16:26 Bile bile 36 bedenden 44'e çıktı! Ünlü şef Özlem Mekik yıllar sonra anlattı, tek bir amacı varmış 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde 16:21 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı 15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:35 İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi
16:32 Belçika'nın gündeminde haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi tartışılıyor
16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı
16:25 TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü
16:21 Yargıtay'dan örnek karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
16:20 7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu
15:56 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
15:52 KONDA'nın araştırması, Türkiye'de insanların yüzde 69'unun adalet sistemine güvenmediğini ortaya koydu
15:41 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu         
16:43
İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi         
16:35
NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti         
16:32
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü TBMM'de Demirtaş gerginliği tırmandı! HDP'li vekilin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü         
16:25
Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu         
15:58
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket         
15:47
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı         
14:31
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 16:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement