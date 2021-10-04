Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 810 oldu (2) - Son Dakika

'MAVİ İL SAYISI 22'YE ULAŞTI'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'i geçti. Böylece Mavi il sayımız 22'ye ulaştı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Kahramanmaraş ve Niğde'de yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık Sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım!" ifadelerini kullandı.