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Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

10.10.2021 16:49

Son dakika sağlık haberi: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, 1 gün teorik 3 gün pratikten oluşan ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi.

Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

ORDU - Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, 1 gün teorik 3 gün pratikten oluşan ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi.

Ünye ilçesinde bulunan boş alanda düzenlenen eğitime 19 personel, 5 eğitmen ve 1 koordinatör olmak üzere 25 kişi katılım sağladı. Eğitimde, sürücü koltuğuna doğru oturma pozisyonu, fren yapma teknikleri, direksiyon tutuş ve doğru viraj alma tekniği, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, trafikteki özel durumlar, araç güvenlik sistemlerinin basit arızalarının tanımlanması, ambulans günlük bakım, akü takviyesi, lastik değiştirme ve zincir takma uygulamaları gibi konulara yer verildi. Son gün ise yazılı ve pratik sınav yapılarak eğitim tamamlandı.

Burada açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kentteki 112 ekibinin yaklaşık 600 kişiden oluştuğunu söyledi. Ordu'da 42 istasyon olduğunu ve son dönemlerde hayırsever insanların da desteğiyle 5 yeni istasyona kavuşmayı hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, hedeflerinin şuanda istasyon başına düşen 17 bin 500 olan nüfusu 15 bine kadar düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kasapoğlu, eğitimi düzenleyen ilgililere teşekkür etti.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yasin Ergül ise 19 kursiyer, 5 eğitmen ve bir koordinatör olarak planladıkları eğitimde, kursiyerlere ambulans sürüş teknikleri eğitimi verdiklerini belirtti. Ergül, "Bu eğitim, bir gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere toplam 4 günden oluşuyor. Ambulans sürüş teknikleri, direksiyon tutuş, manevra, park kabiliyeti konularını içermekte. Bu eğitimleri biz düzenli olarak bütün şoförlük yapan ve onun haricinde bakanlığımızın talebi üzerine personellerimizin belirli bir kısmına vermek durumundayız. Düzenli olarak yaptığımız bu eğitimlerimiz ile bütün ambulans sürücülerimizin ambulans sürüş tekniklerini geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Ünye, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi - Son Dakika


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