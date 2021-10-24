Üye Girişi
Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar"

24.10.2021 10:58

Bir son dakika haberine göre Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar" Çorum'da korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 67 yaşındaki Adeviye Çiçek, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun,...

Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar"

ÇORUM - Çorum'da korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 67 yaşındaki Adeviye Çiçek, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar" dedi.

Çorum'da, yaklaşık iki hafta önce grip şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Adeviye Çiçek'in yapılan test neticesinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınan Çiçek, 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Yapılan tedavisi ile sağlık durumu iyileşen Çiçek, yaşadığı zorlu süreci anlattı. İşleri sebebi ile aşı olmadığını belirten Çiçek, aşı olmayı ertelememeleri yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım"

Sonbaharda aşı yaptırmayı planladığını ancak korona virüse yakalandığını dile getiren Çiçek, "Köyde sürekli arazideydim. Sürekli arazide olduğum için aşı yaptırmadım. Ama pişmanım. Aşımı olacağım. Herkes aşı olsun. Benim gibi eziyet çekip, pişman olmasınlar. 10 gün yoğun bakımda yattım. 2 gündür servisteyim. Yoğun bakımda çok eziyet çektim. Karanlık yerlerde kaldım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Beni duysunlar. Aşılarını olsunlar. Çok zorlandım. Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım" dedi.

Çiçek, hastanediki tedavi sürecinde, kendisini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar
Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar
Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar
Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Çorum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: 'Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı 10:33 Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 10:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü 10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 09:25 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
10:46 Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:36 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizlere formayı giydiriyor Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizlere formayı giydiriyor         
10:58
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek         
10:46
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi         
10:21
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 11:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Korona virüs sebebiyle ölümden dönen kadın çağrıda bulundu: "Herkes aşı olsun, benim gibi eziyet çekip pişman olmasınlar" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement