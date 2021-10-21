Stant açarak meme kanserinin önemine dikkat çektiler - Son Dakika

Stant açarak meme kanserinin önemine dikkat çektiler

ZBEÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak:

"Türkiye'de 2020 yılında 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuldu"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, "Kadınlarda özellikle meme kanseri en önemli sağlık problemi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl verileri şunu tanımladık i meme kanseri kadınlarda en ölümcül kanserlerden bir tanesi" diye konuştu.

Bursa ONKODAY Derneği ile Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği tarafından Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak başkanlığında 'Meme Kanseri Farkındalık' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlara meme kanseriyle mücadelenin önemini anlatan Güldeniz Karadeniz Çakmak, Türkiye'deki verileri de açıkladı. 2035 yılında meme kanseri tanısı konulan vaka sayısının 30 binin üzerine çıkmasının öngörüldüğünü aktaran Güldeniz Karadeniz Çakmak, şöyle dedi:

"Kadınların meme kanseriyle ilgili bilinçlenmesi, farkındalıklarının artması ve dolayısıyla da her kadının kendi muayenesini yapmayı öğrenmesi, doktor muayenesini aksatmaması ve ülkemizde ücretsiz olarak yapılan tarama programları var. Katılımlarını sağlamak. Amacımız her birinizin birer meme kanseri elçisi olmasını sağlamak. Zaten farkındalığı yüksek bireyleriz hepimiz ülke olarak da böyleyiz. Tarama programlarına sahip bir ülkeyiz. Söylenmesi gereken en önemli nokta şu meme kanserinde taramasını düzgün yaptıran bir kadınla düzgün yaptırmayan bir kadın karşılaştırıldığında meme kanserinden ölme ihtimali yarı yarıya azalıyor. Bu hastalar düzgün aralıklarla muayenelerini yapıp, doktor muayenelerini aksatmazlar ve tarama programlarına dahil olurlarsa yaşıyorlar. Burada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü verileri bize söylüyor ki kadınlarda özellikle meme kanseri en önemli sağlık problemi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl verileri şunu tanımladık i meme kanseri kadınlarda en ölümcül kanserlerden bir tanesi. Ama biz bunu erken tanısını koymamız durumunda hastaların neredeyse tamamını tedavi edebiliyoruz. Bu diğer kanser türleriyle karşılaştırıldığında diğer kanser türleri için ne yazık ki söyleyemediğimiz bir gerçeklik. Ülkemiz açısından baktığımız zaman meme kanseri sayıları yıllar içerisinde belirgin artış gösteriyor. 2020 yılında 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuldu. 2035 yıllarında 30 binlerin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu hastalıkla savaşta elimizde çok önemli silahlar var. Bu silahların başında da en önemlisi erken tanıya sahip olabilmemiz.