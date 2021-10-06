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Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor - Son Dakika

Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor

06.10.2021 11:00

Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor Van vaka oranıyla Türkiye birincisi, aşıda turuncu kategoride Vali Bilmez, "Aşıda hala özlediğimiz noktada değiliz" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'de vaka oranına göre oldukça iyi konumda olan Van'ın aşı...

Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor

Van vaka oranıyla Türkiye birincisi, aşıda turuncu kategoride

Vali Bilmez, "Aşıda hala özlediğimiz noktada değiliz"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'de vaka oranına göre oldukça iyi konumda olan Van'ın aşı konusunda özlenen noktaya gelmediğini söyledi.

Türkiye'de korona virüs vaka artış oranıyla en iyi şehir olan Van, ikinci doz aşı oranıyla da turuncu kategoride yer alıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının başından bu yana büyük başarı gösteren Van, vaka oranıyla her zaman en iyi 5 şehir arasında yer aldı. Vakada oranlarıyla örnek il olan Van, ilk doz aşıda mavi kategoriye en geç giren şehirler arasında yer aldı.

En az vaka Van'da

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında en az vakanın olduğu il 41,50 oranıyla Van oldu. Yetkililerin aldığı tedbirler doğrultusunda en düşük vaka oranını yakalayan Van'da, ikinci doz aşı konusunda da kısa sürede mavi kategoriye dönmek için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Bakan Koca, Van kedisinin mavi gözlerini işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Van iline dikkat çekti. Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda Van kedisinin turkuaz mavisi gözlerini işaret ederek, "Maviyi yine araya sıkıştırdık" ifadesini kullanmıştı.

"Mutlaka aşı olalım"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, alınan tedbirler sayesinde şu an vaka sayısı bakımında oldukça iyi bir konumda olduklarını belirtti. Ancak ikinci ve üçüncü doz aşı oranlarının yetersiz olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Çok az yatak ayrılmasına rağmen hastane servisinde doluluk oranı yüzde 13, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 22 civarındadır. Maalesef aşıda hala özlediğimiz noktada değiliz. Vanlılardan ikinci ve üçüncü doz aşı sırası gelenlerin aşı olmasını istiyoruz. Ayrıca çocuğu lisede okuyan velilerimizin de çocuklarını aşı yaptırmasını bekliyoruz. Çünkü bir buçuk yıldır okuldan kısmen uzak olan çocuklarımızın ciddi eksiklikleri oluştu. Hem normal hem de telafi eğitimlerini vermemiz gerekiyor. Hem sağlık emekçilerine olan saygımız için hem çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için hem de zor dönemden geçen esnafımız için pandemi tedbirlerine uyalım. Diğer taraftan maske, mesafe ve hijyen konusunda titiz davranalım. Mutlaka aşı olalım ve çevremizdeki insanların aşı olmalarına teşvik edelim" dedi.

"Aşı oranında istenilen düzeyde değiliz"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise Van'ın Türkiye'de vaka sayısı bakımında en iyi durumda olduğunu, ancak aşılama konusunda ise yetersiz olduğunu belirterek, "Çünkü bizim ikinci dozlarda iyi bir oran yakalamamız gerekiyor. Birinci dozda yüzde 80 civarındayken, ikinci dozda yüzde 61'lerdeyiz. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. İkinci ve gelecek üçüncü dozları yapıp iyi bir orana ulaşıp ondan sonra rahat hareket edebiliriz. Şu an zamanı değil ve tedbirler konusunda gevşeme olmaması gerekiyor. Çünkü aşı oranında istenilen düzeyde değiliz. İkinci dozda yüzde 75'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu vesileyle herkesin aşı olmasını ve tedbirlere uymasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor
Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor
Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor
Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor

COVIRAN Bereket, Emin Bilmez, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tedbirlere uyan Vanlılar aşı olmuyor - Son Dakika
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