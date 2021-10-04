Üye Girişi
Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika

Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

04.10.2021 12:08
Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor, System.String[]

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye'de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekti.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, Türkiye'de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekti. Gece uykusu sırasında odaya ışık sızmasının melatonin hormonunu azalttığını ve bu hormonun az salgılanmasıyla da kadınlık hormonu östrojenin daha fazla salgılandığını söyleyen Karagöl, "Yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor" dedi.

Meme kanserinde kişinin bilinçli olmasının önemine değinen Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme bölgesinde ele gelen ağrılı- ağrısız bir kitle veya kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk veya biçimsel değişikliklerin olması, bu bölge cildinde yara gelişmesi, meme ucunda çekilme veya meme ucundan akıntı olması en sık rastlanan bulgular arasında olduğunu ve durumlara gelmeden düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi. Kanserin mikroskopik yapısı da genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzer olduğunu belirterek farkındalık ayı sebebiyle değerlendirmelerde bulundu.

MELATONİN EKSİKLİĞİ KADINLIK HORMONUNUN FAZLA SALGILANMASINA NEDEN OLUYOR

Gece uykusu sırasında odaya ışık sızmasının melatonin hormonunu azalttığını ve bu hormonun az salgılanmasıyla da kadınlık hormonu östrojenin daha fazla salgılandığını söyleyen Prof. Dr. Karagöl, İsrail'de yapılan bir çalışma hakkında şu bilgileri verdi.

"Sokak lambaları nedeniyle yatak odası tam olarak karanlık olmayanlarda meme kanseri yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor. Yapılan çalışmada gece mesaisi yapan kadınların idrarında melatonin atılımının 3'te 1 az. Yani bu durumda melatonin kanda 3'te 1 oranında az. Melatonin düzeyleri düştüğü için de ritmde bozukluk oluyor. Melatonin saat genleri dışında kadınlık hormonu östrojen üzerinde de etkili. Melatonin eksikliği kadınlık hormonunun fazla salgılanmasına neden oluyor ve bu da meme kanseri üzerinde önemli etkenlerden biri. Bu konudaki çalışmalara göre de melatonin hormonunun az salgılanması nedeniyle meme kanserinde yüzde 10 ile yüzde 70 arasında artış görülmüştür."

ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Türkiye'de yılda 500 civarında 35 yaş üzeri erkeğin meme kanseri olduğuna dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, her 100 meme kanserli kadına karşılık 1-2 erkekte de meme kanserinin gelişebildiğini söyledi.

Erkeklerdeki meme kanseri bulgularının aynı kadınlarınkine benzediğini belirten Prof. Dr. Hakan Karagöl, erkek meme kanserleri gelişim nedenleri arasında hormonal dengesizlikler, kullanılan bazı hormonal nitelikte ilaçlar, bazı genetik bozukluk hastalıkları ve ailede meme kanserli akrabaların olması gibi durumların etkili olduğunu açıkladı. Erkek çocuklarında meme dokusu doğumdaki gibi kalmadığını ifade eden Prof. Dr. Hakan Karagöl, erişkin erkeklerde de meme dokusu gelişmemiş olsa da bu dokudan meme kanserinin gelişebildiğinin altını çizdi.

SÜT ÜRÜNLERİ MEME KANSERİNİ YÜZDE 15 AZALTIYOR

İçinde kalsiyum, protein, B vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi birçok vitamin bulunduran yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp ve kemik sağlığını da koruduğunu belirten Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, yapılan araştırmaların fazla süt ürünü tüketenlerde yüzde 15'lik meme kanseri azalmasının tespit edildiğini belirtti.

2015 yılında yayınlanan araştırmalara değinen Prof. Dr. Hakan Karagöl, 400 gram ve üzerinde günlük yoğurt tüketiminin, meme kanser gelişimini yüzde 10'a yakın oranda azalttığını, hatta bu azalmanın Asya ülkelerinde yüzde 27 oranında olduğu belirtti. Karagöl, "Diğer bir araştırma ise 2011 yılında yayınlanan, 18 çalışmada incelenen 1 milyon 63 bin 471 kişiden elde edilen bilgilerin değerlendirildiği incelemedir. Bu bilimsel yayında da fazla süt ürünü tüketenlerde az tüketenlere göre yüzde 15'lik meme kanseri azalması tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bulgular ışığında günlük 2 su bardağı yani 500 gram yoğurt tüketilmesi, meme kanserini önlediği söylenebilir" dedi.


Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor
Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor
Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor

Hakan Karagöl, Meme Kanseri, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'da şiddet ve alkol krizi! Rekortmen Fatma Uruk ve Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen birbirine girdi 12:22 Milli Takım'da şiddet ve alkol krizi! Rekortmen Fatma Uruk ve Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen birbirine girdi Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti 12:03 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 11:54 Hatay'da eşi ve 2 çocuğunu boğan eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti 11:52 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi 11:11 Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor

Son Dakika Haberleri
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
12:02 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
12:01 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
11:51 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
11:45 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
"Hayvanlardan bulaştı" iddiaları kuvvetlenecek! Koronaya en yakın 3 virüs, yarasadan çıktı         
12:05
Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı         
12:02
Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti         
11:53
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 12:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement