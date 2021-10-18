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Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu - Son Dakika

Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu

18.10.2021 16:16

Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac ilk gönüllüsüyle bugün buluştu.

Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu

ERZURUM - Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac ilk gönüllüsüyle bugün buluştu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yerli Covid-19 aşısı için Faz-3 çalışması geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Turkovac aşısı bugün ilk gönüllü vatandaşa uygulandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Turkovac'ın Faz-3 çalışması geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün ise Turkovac, Erzurum'da ilk gönüllüsü olan Kemal Öksüz isimli bir vatandaşa uygulandı. Erzurum'da Turkovac aşısını ilk olmaktan gurur duyduğunu belirten Öksüz ise, "Turkovac aşısına E-Nabız üzerinden başvuru yapıldığını duyunca hemen başvuru yaptım. Daha sonra buraya gelerek aşımı oldum. Ayrıca bu aşıyı Erzurum'da ilk benim olduğumu öğrendim. İlk olmakta bana ayrı bir gurur verdi. Yerli aşımıza tamamen güveniyorum hiçbir tedirginliğim yok" dedi.

Öte yandan Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz-1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başlatıldı. İlk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz-2 çalışmasında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz-3 çalışmaları da devam ediyor.

Erzurum'da uygulanmaya başlayan Faz-3 Turkovac aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, "Turkovac Faz-3 çalışmaları şehir hastanemizde 15 Ekimden itibaren başlamış bulunmaktadır. Faz-3 çalışmalarında vatandaşlarımız E-Nabız üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular yapıldıktan sonra biz bir değerlendirmeye alıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda da Covid-19 geçirmemiş olmalı, iki doz Sinovac aşısı olması gerekiyor. 18-59 yaş arasında olması gerekiyor, son olarak olmuş olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Bu değerlendirmelerden geçen vatandaşlarımız hastanemizde Turkovac aşısını olabiliyorlar. Kars, Ardahan ve Bayburt'tan da E-Nabız üzerinden randevu alabilirler şehir hastanemiz için. Diğer illerimizden de Turkovac aşımız için talepler almış bulunuyoruz. Şehir dışından gelen başvurularımız ayrı bir ekibimiz tarafından değerlendiriliyor" açıklamalarında bulundu.

Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu
Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu
Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu
Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu

Koronavirüs, TURKOVAC, Erzurum, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkovac aşısı Erzurum'da ilk gönüllüsüyle buluştu - Son Dakika
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