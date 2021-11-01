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Uzmanından "menopoza girerken paniğe kapılmayın" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "menopoza girerken paniğe kapılmayın" uyarısı

01.11.2021 10:16
Uzmanından

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, menopoza girerken paniğe kapılmak yerine bu dönemi en sağlıklı ve rahat nasıl geçirileceği konusunda bilgi alınması gerektiğini belirterek, düzenli egzersiz yapılması, sigara ve alkolün bırakılması...

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, menopoza girerken paniğe kapılmak yerine bu dönemi en sağlıklı ve rahat nasıl geçirileceği konusunda bilgi alınması gerektiğini belirterek, düzenli egzersiz yapılması, sigara ve alkolün bırakılması gerektiğini bildirdi.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, yalancı ve erken menopoz dönemi hakkında bilgiler verdi.

Menopoza girme yaşını etkileyen en önemli faktörün genetik kodlar olduğunu vurgulayan Sayar, menopozun, dünya genelinde 45-55 yaş aralığında görüldüğünü aktardı.

Aynı ailedeki kadınların benzer yaşlarda menopoza girdiğini bildiren Sayar, menopoz yaşını sosyoekonomik düzey, sigara kullanımı, ırk, psikolojik travmalar, kronik hastalıklar, gebelik ve doğum sayısı ile fiziki ve çevresel faktörlerin etkilediğini kaydetti.

Sayar, Türkiye'de menopoz yaş ortalamasının 46-48 olduğunu belirterek, "Bir kadına 'menopoz döneminde' diyebilmek için 12 aydır adet kanamasının olmaması gerekir. Perimenopoz dediğimiz menopoza geçiş dönemi 2-6 yıl arasında değişkenlik gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Bugünün yaşam koşulları, beslenme, iklim faktörleri, ağır psikolojik travmalar ve stresin ortalama menopoz yaşını düşürdüğünü aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"Tüp bebek, yumurta çatlatma gibi yardımcı üreme teknikleri ile birçok yumurta aktif edildiğinden menopoz yaşı erkene çekiliyor. Menopozun erken dönemde en sık belirtisi adet düzeninin değişmesi. Diğer belirtiler ise sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk, ciltte kuruluk, vajinal kuruluğa bağlı olarak ağrılı cinsel birliktelik ve cinsel isteksizlik, eklem ağrıları, anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi psikolojik değişimler, saç dökülmesidir."

"Yalancı menopoz bazı rahatsızlıkların tedavisi için yapılan uygulamadır"

Op. Dr. İlknur Sayar, bir hastalık anlamına gelmeyen yalancı menopozun infertilite, endometriozis, adenomyozis, myom gibi rahatsızlıkların tedavisi için yapılabilen bir uygulama olduğunu belirtti.

Sayar, "Yalancı menopoz, bazı rahatsızlıkların tedavisi için bizim kendi isteğimizle ilaçlarla yaptığımız geçici bir durumdur. Erken menopoz ise hekimden bağımsız olarak gerçekleşen 40 yaş altında menopoza girme durumudur. Erken menopoz belirtisi gösteren kadınlarda yardımcı üreme teknikleriyle gebelik mümkün. Menopoza geçiş döneminde ya da adet kanaması görülmeyen ilk 12 aylık sürede östrojen hormon azlığına ve düzensizliğe bağlı olarak gebe kalma ihtimali düşük de olsa imkansız değildir." ifadelerini kullandı.

Menopoza girerken paniğe kapılmak yerine bu dönemi en sağlıklı ve rahat nasıl geçirileceği konusunda bilgi alınması gerektiğini belirten Sayar, "Düzenli egzersiz yapılmalı, sigara ve alkol bırakılmalı. Menopoz süreci bebeklik, ergenlik, gebelik gibi hayatımızda var olan yeni bir dönemdir. Bu süreçten endişe duyup kabus haline getirmek yerine önerilere uyarak, rutin kontrol muayene ve tetkikleri aksatmayarak, şikayetleri hekimle paylaşarak süreç sağlıklı bir şekilde geçirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanından menopoza girerken paniğe kapılmayın uyarısı

Üniversite, Pendik, Sigara, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'menopoza girerken paniğe kapılmayın' uyarısı - Son Dakika


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