Vaka artışında 3. sırada bulunan Karabük'te Covid-19'dan ölenlerin sayısı 520'ye ulaştı - Son Dakika

Vaka artışında 3. sırada bulunan Karabük'te Covid-19'dan ölenlerin sayısı 520'ye ulaştı

KARABÜK - Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka artışının 9-15 Ekim tarihleri arasındaki en fazla vaka artışının yaşandığı 10 il arasında yer alan Karabük'te ölenlerin sayısı 520'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9-15 Ekim tarihleri arasında açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük'te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 544,30'a yükseldi. Kastamonu ve Zonguldak'ın ardından en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında 3. sırada yer alan Karabük'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 520'ye yükseldi. Hareketliliğin her geçen gün arttığı kentte denetimler artırılırken, haftalık vaka sayısı bin 321 oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının önemine dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadele etmek hepimizin alacağı çok basit önlemlerle mümkün. Kurallara uyalım lütfen. Artık şüphe götürmez bir şekilde ortaya çıkan gerçek, aşı yaptırmak, birinci doz aşısını yaptırıp süresi dolmasına rağmen ikinci doz aşısını yaptırmayan, ikinci doz aşısını yaptırıp üçüncü doz aşısını yaptırmayan çok fazla insanımız var. Sağlık kuruluşlarımız bu amaçla dur durak bilmeden çalışıyor şehrimizin değişik noktalarında aşılama merkezlerimiz var. Bu noktalara veya bir sağlık kuruluşuna giderek aşımızı yaptıralım. Hadi Karabüklüler, geç olmadan aşılarımızı yaptırarak hem kendimizi, hem sevdiklerimizi hem de toplumumuzu koruyalım" ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Yaşar Toker, kurallara uyulmadığı için vaka artışlarının gerçekleştiğini belirtti.

"Eğitimimizin devam etmesini istiyoruz"

6. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Zehra Doğan Şahin, ise "Biz okuldayken maskemize, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz ama dışarıya çıktığımızda dışarıdaki insanların maske takmadığını görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor ve eğitimimiz zarar görüyor. Eğitimimizi göremeyince panikliyoruz ve yeterli seviyede eğitim alamıyoruz. Bu süreçte maskemizi takalım ve mesafemizi koruyalım. Eğitimimizin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Şahin, kentteki ölüm sayılarının artmasının kendisini üzdüğünü ve bu süreçte vatandaşlardan kurallara uymalarını istediğini söyledi.