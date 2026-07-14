Hakkari'de Başarılı Beyin Cerrahisi - Son Dakika
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Hakkari'de Başarılı Beyin Cerrahisi

Hakkari\'de Başarılı Beyin Cerrahisi
14.07.2026 14:13
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72 yaşındaki hastanın anevrizması mikrocerrahi ile başarıyla tedavi edildi ve taburcu oldu.

Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde, 72 yaşındaki bir hastanın beynini besleyen ana damarlardan birinde tespit edilen anevrizma, gerçekleştirilen başarılı mikrocerrahi operasyonla tedavi edildi.

Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvuran 72 yaşındaki erkek hasta, beyin ve sinir cerrahisi kliniği tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan ayrıntılı tetkiklerde, hastanın şikayetlerinden bağımsız olarak beyni besleyen ana damarlardan biri olan sağ orta serebral arterin dallanma bölgesinde anevrizma, diğer adıyla damar baloncuğu tespit edildi. Beyin anevrizmalarının uzun süre herhangi bir belirti vermeden sessiz kalabildiği, ancak yırtılması durumunda hayati tehlikeye yol açan ciddi beyin kanamalarına neden olabileceği belirtildi. Hastanın mevcut bulgularının değerlendirilmesinin ardından cerrahi tedavi kararı alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda mikrocerrahi teknikler kullanılarak kafatasında küçük bir pencere açılarak anevrizmaya ulaşıldı. Damar baloncuğu, "klipleme" adı verilen cerrahi yöntemle dolaşım dışı bırakılarak başarıyla kapatıldı. Ameliyat sonrasında gerçekleştirilen anjiyografik incelemelerde anevrizmanın tamamen kapatıldığı tespit edildi. Hastada operasyon sonrasında herhangi bir güç veya duyu kaybı gelişmezken, genel durumunun iyi seyretmesi üzerine ameliyatın ikinci gününde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür ileri düzey beyin damar cerrahisi operasyonlarının kentte başarıyla gerçekleştirilmeye devam ettiğini belirterek, bölge halkının özellikli nöroşirürji girişimleri için il dışına gitmeden kendi şehirlerinde güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Başarılı operasyonda emeği geçen ameliyathane, anestezi, yoğun bakım ve servis ekipleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, hastaya sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hakkari'de Başarılı Beyin Cerrahisi - Son Dakika

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