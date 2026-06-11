Gözü dışarı çıkan kedi başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Hakkari'de gözü yuvasından çıkmış halde bulunan kedi gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merzan Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine yaralı bir kediyi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı. Burada yapılan detaylı muayenede kedide proptozis (ekzoftalmus) olarak bilinen, gözün göz yuvasından dışarı çıkması ve dokunun nekroze olması durumu tespit edildi. Veteriner hekimlerce yapılan klinik değerlendirme ve tetkikler sonrasında, hayvanın sağlığını korumak amacıyla göz amputasyonu operasyonuna karar verildi. Deneyimli ve uzman ekip tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahale başarıyla tamamlanırken, operasyon sonrası gerekli tedavi ve bakım süreçleri de titizlikle yürütüldü.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun ardından kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Yapılan başarılı müdahale sayesinde sokak hayvanının yeniden sağlığına kavuştuğu ifade edildi. - HAKKARİ