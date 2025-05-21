Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol: 'En Sağlıklı Suya Ulaşmayı Hedefliyoruz'

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol: "Vatandaşlarımızın en sağlıklı suya ulaşmasını hedefliyoruz"

ANKARA - Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Denetimleri artırarak su kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için ambalajlı ve içme, kullanma sularında sıklaştırılmış kontrollerle vatandaşlarımızın en sağlıklı suya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de kullanılan içme, kullanma suları ve ambalajlı suların kalite denetimleri ve kontrolleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, 84 laboratuvar ve 81 ilde numunelerin kalite kontrolü, denetimi hem kimyasal hem de mikro biyolojik açıdan illerde bulunan uzmanlar tarafından yapılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla denetimleri artırdıklarını dile getiren Genel Müdür Demirkol, 84 laboratuvarda bulunan laborantların, hekimlerin, mikrobiyoloji ve biyokimya alanında uzmanlaşmış hekimlerin bu numuneleri hassasiyetle incelediklerini aktardı.

"Ambalajlı sular yakından analiz edilmektedir"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirkol, denetimlerin teknolojik cihazlarla her ilde yapıldığını kaydederek, " Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde, ulusal referans laboratuvarımızda illerden gelen numuneleri büyük bir hassasiyetle ve modern cihazlarla uzmanlarımız analiz etmektedir. Vatandaşların kullanmış olduğu hem ambalajlı suların hem de içme, kullanma suyu olarak bilinen çeşme suyunun ayrı ayrı değerlendirmesi yapılmaktadır. Ambalajlı sular vatandaşlarımızca çok fazla kullanılıyor, çok fazla doğal kaynak suyumuz var. Ambalajlı sular özellikle bizim ekiplerimiz tarafından da kaynak yerlerinde ve dolum yerlerinde yakından analiz edilmektedir. Aynı zamanda illerimizdeki ekiplerimiz de 3 ayda bir üretim tesislerine giderek numuneleri almaktadır" diye konuştu.

"Legionella (bakteri) başta olmak üzere birçok mikrobun bulunup bulunmadığı da yakından analiz edilmekte"

Yapılan denetimler çerçevesinde ambalajlı suların satıldığı marketler ve iş yerlerinden farklı zamanlar içerisinde çok sayıda numune aldıklarını vurgulayan Demirkol, "İllerde alınan numuneler, gerektiği takdirde Ankara'daki Ulusal Referans Laboratuvarında yakından analiz ediliyor. Burada suların arsenik ve cıva gibi kimyasal maddelerin içinde bulunması açısından hem de analiz edilirken diğer taraftan da mikrobiyolojik açıdan Legionella (bakteri) başta olmak üzere birçok mikrobun bulunup bulunmadığı da yakından analiz ediliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bu analizleri sisteme sonuçlanır sonuçlanmaz düşürüyor. Çıkan sonuçlar, sisteme otomatik olarak düşüyor ve illerimizdeki mülkiye amirlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il özel idareler ve belediyedeki yetkililer tarafından anında görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın en kaliteli suya ulaşması noktasında uyarılarımızı yapıyoruz"

Sağlık Bakanlığı'nın suların kalitesini ve denetimini yapmakla mükellef kurum olduğuna değinen Demirkol, denetimleri hızlıca sonuçlandırdıklarını bildirerek, "İllerimizdeki mülki idare amirler, belediyeler ve il özel idareler tarafından da bu sonuçlar anlık görülüyor. Vatandaşlarımızın en kaliteli suya ulaşması noktasında da takiplerimizi yaptığımızda anında görülmesine rağmen yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın en sağlıklı suya ulaşmasını hedefliyoruz"

Kurban Bayramı'nda, valilerce alınmış olan kararlara tüm vatandaşların uyması, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği alanlarda kurban kesiminin yapılması gerektiğine dikkati çeken Demirkol, kurban kesen vatandaşların dikkatli olmasının suların kirlenmemesi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde de yine ilde belirlenen yerlerde, uzmanlarca kontrol edilen yerlerde kurbanlarını kesmeleri ve kurbanın özellikle iç organlarının ve artıklarının su kaynaklarına karışmaması açısından bunu çok önemli görüyoruz. ve vatandaşlarımızı su kalitesi için bir kez daha uyarmış oluyoruz. Biz bu dönemde rutin denetimlerin sıklığını artıracağız. İllerimize çapraz ekiplerimiz gidiyor. Denetimleri artırarak hem referans laboratuvarımızda hem de illerimizdeki laboratuvarlarda su kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için ambalajlı ve içme, kullanma sularında yakın denetim ile sıklaştırılmış kontroller vatandaşlarımızın en sağlıklı suya ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı ve kontrollerimizi artırmış durumdayız."

Şikayet durumunda vatandaşların 184 numaralı telefon numarasını arayarak şikayetlerini iletebileceğini dile getiren Demirkol, yapılan ihbarın ardından ekipler tarafından numunelerin hızlıca kontrol edileceğini sözlerine ekledi.