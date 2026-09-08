Halk Sağlığı Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu - Son Dakika
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Halk Sağlığı Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu

Halk Sağlığı Haftası\'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde farkındalık standı kuruldu
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Muğla'da, MSKÜ Tıp Fakültesi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında hastanede bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte kanser taramaları, aşılama ve kronik hastalıklarla ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, erken teşhisin önemi vurgulandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Her Gün Halk Sağlığı" ana teması ve "7 Günde 7 Tema" konsepti doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında hasta ve hasta yakınlarına; kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele, aşılama, kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, anne-çocuk sağlığı, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe MSKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, anabilim dalı öğretim üyeleri, asistanlar ve intörn doktorların yanı sıra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Op. Dr. Alper Gökbel katıldı.

Etkinlik kapsamında özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekilirken, kanser taramalarının Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Vatandaşlara, yaş ve risk durumlarına uygun tarama programlarından yararlanmaları çağrısında bulunuldu.

Hasta ve yakınlarının sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, çeşitli bilgilendirici afişler kullanılırken vatandaşlara konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

Etkinliğin verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe, halk sağlığı konusunda farkındalığın artırılmasının toplum sağlığının korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Pıçakçıefe, koruyucu hekimlik bilincini güçlendirmeye yönelik bu tür etkinliklerin vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Halk Sağlığı Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halk Sağlığı Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu - Son Dakika
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