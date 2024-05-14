Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Turunç: Türkiye, çocuk felcinden arındırılmış bir ülke

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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Turunç: "2002 yılından itibaren Türkiye, çocuk felcinden arındırılmış ve sertifikasını kazanmış bir ülkeyiz"

MARDİN - Mardin'de, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öykü Turunç, "Çiçek hastalığı, aşılar sayesinde tamamen yok edilmiş. Yine Türkiye'de 1998 yılından beri çocuk felcini görmüyoruz. 2002 yılından itibaren Türkiye, Çocuk felcinden arındırılmış ve sertifikasını kazanmış bir ülkeyiz" dedi.

Mardin'de, aşının önemine dikkat çeken Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öykü Turunç, özellikle bulaşıcı hastalıkların korunması yönünde aşıların önemli etkilerinin olduğunu söyledi. Aşının biyolojik bir ürün olduğunu, vücutta insanı hasta eden mikropların zayıflatılmasıyla ve onların bir parçası ile üretilen biyolojik ajanlar olduğunu belirten Dr. Turunç, aşıların bunlara karşı bağışıklık kazandırmak için üretilen ürünler olduğu dile getirdi.

Aşı edildiğinde kişinin hasta olduğunda bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olduğunu aktaran Dr. Turunç, "Koruyucu sağlık hizmeti olduğu için de kişilerin hasta olmadan o hastalıklara yönelik de bağışıklık kazandırarak sağlıklarını korumuş oluyorlar. Modern tıp ya da insanlıkta insan sağlığını koruyan en önemli iki unsur var. Bir tanesi temiz suya erişim, bir tanesi de aşı. Hem maliyeti hem de koruyucu sağlık hizmeti olduğu için insanlar hasta olmadan onların sağlığını koruması bizim için çok önemli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Aşılar kullanılmaya başlandığından itibaren birçok hastalık ve sakatlığın engellenmesini sağladı" dedi.

Aşılardan önce kızamık, tetanos, kuduz gibi birçok hastalıktan insanların hayatını kaybettiğini, sakat kaldığına değinen Dr. Turunç, "Bu kapsamda aşıların başarısı çok büyük. Türkiye'de ilimizde ve dünyada aşının kullanımı yaygınlaşmasından sonra birçok hastalığın yayılmasında azalma görüyoruz. Örnek olarak çiçek hastalığı aşılar sayesinde tamamen yok edilmiş bir hastalık. Yine Türkiye'de 1998 yılından beri çocuk felcini görmüyoruz. 2002 yılından itibaren Türkiye, çocuk felcinden arındırılmış ve sertifikasını kazanmış bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.