Hamile Kadın Helikopterle Van\'a Nakledildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 29 yaşındaki hamile kadın, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 29 yaşındaki hamile hasta için ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.