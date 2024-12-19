Hamilelikte Kaygılarla Baş Etmenin Yolları - Son Dakika
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Sağlık

Hamilelikte Kaygılarla Baş Etmenin Yolları

Hamilelikte Kaygılarla Baş Etmenin Yolları

Uzman Psikolog Rümeysa Güner, gebelikte kaygıların yönetilmesinin anne ve bebek sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

19.12.2024 14:48
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Rümeysa Güner, gebelik sürecinde anne adaylarının çeşitli kaygılar yaşayabileceğini belirterek, bu durumla başa çıkmanın hem anne hem de bebek için önemli olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güner, hamilelik döneminde psikolojik değişimlerin fiziksel değişimler kadar yoğun yaşandığını söyledi.

Bu duruma hormonal birtakım faktörlerin neden olduğunu ifade eden Güner, "Anne olmanın getirdiği sorumluluk ile bebeğin sağlığı ve doğum süreci, anne adaylarını yoğun endişelere sevk edebilmektedir. Ancak kronikleşen kaygı ve stres hem annenin ruhsal sağlığını hem de bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir." dedi.

Güner, gebelik sürecinde stres ve kaygıyla başa çıkabilmek için doğru bilgiye ulaşmanın önemini vurguladı.

Kaygıların çoğunun bilinmezlikten ya da yanlış bilgilerden kaynaklandığını anlatan Güner, "Bu dönemde meditasyon ve farkındalık çalışmaları ile nefes egzersizleri, annenin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Duyguları paylaşmak da oldukça önemlidir. Duygularınızı eşinizle ya da arkadaşlarınızla paylaşmak duygu yükünün hafiflemesine yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Her gebeliğin kendine özgü olduğunu kaydeden Güner, anne adaylarının gerektiğinde uzman desteği almalarının süreci daha sağlıklı atlatmalarını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

bilecik, Eğitim, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hamilelikte Kaygılarla Baş Etmenin Yolları - Son Dakika

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