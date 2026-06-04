Hasköy Devlet Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler - Son Dakika
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Hasköy Devlet Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler

Hasköy Devlet Hastanesi\'nde tepki çeken görüntüler
04.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:13
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Muş'un Hasköy Devlet Hastanesi'nin arka bölümünde biriken çöp yığınları ve atıklar, çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından endişe yarattı. Vatandaşlar, atıkların günlerce bekletildiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Hastane yönetimi ise temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Muş'un Hasköy Devlet Hastanesi'nin arka bölümünde çekilen görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Hastane yerleşkesinde biriken çöp yığınları ve atıklar, çevre kirliliği ile halk sağlığı açısından endişe oluşturdu.

Hastane binasının arka kısmında bulunan alanda çok sayıda çöp poşetinin biriktirildiği görülürken, bazı poşetlerin yırtıldığı ve atıkların çevreye saçıldığı dikkat çekti. Görüntülerde medikal malzemelere benzeyen bazı atıkların da yer aldığı görüldü. Bölge sakinleri, söz konusu alanda çöplerin günlerce bekletildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, atıkların bırakıldığı noktada herhangi bir çöp konteynerinin bulunmadığını iddia ederken, oluşan görüntünün bir sağlık kuruluşuna yakışmadığını ifade etti.

Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte kötü koku ve çevre kirliliğinin daha da hissedilir hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Hastane çevresinde oluşan görüntülerin hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından soru işaretleri oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hasköy Devlet Hastanesi yönetimi ise belediye ekipleriyle koordinasyon içerisinde sürdürülen rutin temizlik çalışmaları kapsamında çevre temizliği ve atık yönetimi uygulamalarının titizlikle yürütüldüğünü, söz konusu görüntülerin ardından gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve çevre temizliği konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hasköy Devlet Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler - Son Dakika

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