Hastalanan Bebek Ankara\'ya Sevk Edildi

ÇANAKKALE'de hastalanan 54 günlük kız bebek, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 54 günlük kız bebeğin, yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bebek, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansıyla gerekli tüm tedbirler alınarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.