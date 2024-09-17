Hastane Kaydı Skandalı: Genç Kadın Ölü İlan Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Hastane Kaydı Skandalı: Genç Kadın Ölü İlan Edildi

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Balıkesir'de merdivenden düşen bir kadın, hastanede kayıtlarda ölü görüldüğünü öğrendi.

17.09.2024 10:25
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Tedavi için gittiği hastanede "Siz ölüsünüz" dediler

Tedavi için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan ve hastaneye giden kadın kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru genç kadına kendisinin kayıtlarda ölü olduğunu söyledi.

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru Fethiye Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi. Hastane kayıtlarında ölü olduğunu öğrenen genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fetiye Balgün "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip "siz ölüsünüz. Sizin hakkında işlem yapılamaz" diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar."dedi.

Genç kadının eşi Görkem Balgün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda; "Ölü hakkında işlem yapamamaktadır" denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar." dedi.

Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.

Kaynak: İHA

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