Hastane Yangınında Kahraman Hemşireler - Son Dakika
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Sağlık

Hastane Yangınında Kahraman Hemşireler

Hastane Yangınında Kahraman Hemşireler
08.06.2025 09:49
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangında hemşireler hastaları güvenle tahliye etti.

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının mart ayında çıkan yangında dumanlar arasında hastaları ve hayati ilaçlarını güvenli alana taşımak için zamanla yarıştığı anların, kamera görüntüleri ortaya çıktı. O anları anlatan Hemşire Ezgi Yılmaz (30), "Alarmlar çalınca yatakla taşınması gereken hastaları tahliye ettik. Koşmak yetmedi, her saniye çok değerliydi" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde, 26 Mart'ta saat 11.45 sıralarında çıkan yangında, panik ve korku dolu anlar yaşandı. Yetişkin ve çocuk acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbarla hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Hastalar da dakikalar içinde tahliye edilerek, yangından yara almadan kurtuldu. Olayın kahramanı sağlık çalışanları, canlarını hiçe sayarak dumanlar arasından hastaları tek tek kurtarmak için seferber oldu. Yangın ve hastaların kurtarılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

'İLAÇLARI YANIMIZA ALARAK TAŞIMAYA ÇALIŞTIK'

Yangın sırasında organ nakli servisinde olduğunu belirten Hemşire Ezgi Yılmaz, "Yangın çıktığında klinikteydim. Alarmlar çalmaya başladı. Hep birlikte, ekip olarak önceliği hastalara verip, ilaçlarını ve yatakla taşınması gereken hastaları tahliye etmeye başladık. Koşmak yetmedi, her saniye çok değerliydi. Tüm odaları 4 kez kontrol ettik, hiçbirini atlamadık. Aşağıya inmeden önce hastaların günlük ilaçlarını da temin etmemiz gerekiyordu. Hepsi organ nakilli hastalardı ve 1 gün bile ilaçlarını aksatmaları kötü sonuçlar doğurabilirdi. İlaç arabasını koridorda bırakmamıza rağmen ilaçları yanımıza alarak taşımaya çalıştık" dedi.

'MASKEM TAMAMEN KARARMIŞTI'

Yangını sorunsuz şekilde atlattıklarını kaydeden Yılmaz, "Aşağı indiğimizde bir hemşire arkadaşım fenalaştı. Benim maskem de tamamen kararmıştı. Ama yine de hep birlikte hastalarımızı toparlamaya çalıştık. Onlara yer temin edildi. Hastalarımız bana ve arkadaşlarıma teşekkür etti. Bizim onları kendimizden önce düşündüğümüzü söylediler. Mesaim bitmiş olmasına rağmen hastalarımızın yangından etkilenmediğinden emin olana kadar görevimin başında kaldım. Devir teslimi detaylı şekilde yapıp, ilaçların teslimini sağladıktan sonra ayrıldım" diye konuştu. Sorumlu Uzman Hemşire Nihal Kiraz (43) ise "Bizler sık sık eğitim alıyoruz. Hastalarımızı tahliye ettikten sonra uygun ortam sağlanınca tedaviye devam ettik. Hastaların iyi olduğunu anlayana kadar yanlarından ayrılmadık" dedi.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Hastane, Akdeniz, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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