Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

Sağlık

Alabama'dan 70 yaşındaki William Bryan, Florida tatilinde ani karın ağrısı yaşayınca eşiyle birlikte Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Bryan'ın dalağında sorun olduğunu düşünerek acil ameliyat kararı aldı.

21 Ağustos'ta yapılan ameliyatta, Genel Cerrah Dr. Thomas Shaknovsky büyük bir hata yaptı. Dalağı çıkarması gerekirken yanlışlıkla Bryan'ın karaciğerini aldı. Bu ciddi hata, aşırı kan kaybına ve Bryan'ın ameliyat masasında ölümüne neden oldu.

Daha da üzücü olan, cerrahın çıkardığı organı "dalak" sanması ve hatayı ancak Bryan öldükten sonra fark etmesiydi. Cerrah, Bryan'ın eşine dalağın çok büyük ve yer değiştirmiş olduğunu söyledi, oysa karaciğer ve dalak vücutta farklı yerlerde bulunur ve boyutları oldukça farklıdır.

Bryan'ın eşi Beverly, adalet aramak için bir hukuk bürosuyla çalışmaya başladı. Hem dava açmak hem de cezai soruşturma başlatılmasını istiyor. Amaçı, bu cerrahın başka hastalara zarar vermesini önlemek.

Hastane, olayı araştırdıklarını açıkladı ancak gizlilik nedeniyle detay vermedi. Otopside, Bryan'ın dalağında küçük bir kist bulundu, bu muhtemelen başlangıçtaki ağrının nedeniydi.

Bu olay, tıbbi hataların ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini ve hasta güvenliğinin önemini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda, hastaların ve yakınlarının tıbbi süreçler hakkında bilgi sahibi olmasının ve gerektiğinde soru sormasının önemini vurguluyor.