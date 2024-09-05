Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

Alabama'lı William Bryan (70), Florida tatilinde karın ağrısıyla hastaneye gitti. Dalak sorunu şüphesiyle acil ameliyata alındı. Cerrah Dr. Shaknovsky, dalak yerine yanlışlıkla karaciğeri çıkardı. Bryan ameliyat masasında öldü. Hata ancak ölümden sonra fark edildi. Eşi Beverly adalet arıyor. Olay, tıbbi hataların ciddiyetini ve hasta güvenliğinin önemini vurguladı. Hastane olayı araştırıyor.

05.09.2024 10:35
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Alabama'dan 70 yaşındaki William Bryan, Florida tatilinde ani karın ağrısı yaşayınca eşiyle birlikte Ascension Sacred Heart Emerald Coast Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Bryan'ın dalağında sorun olduğunu düşünerek acil ameliyat kararı aldı.

21 Ağustos'ta yapılan ameliyatta, Genel Cerrah Dr. Thomas Shaknovsky büyük bir hata yaptı. Dalağı çıkarması gerekirken yanlışlıkla Bryan'ın karaciğerini aldı. Bu ciddi hata, aşırı kan kaybına ve Bryan'ın ameliyat masasında ölümüne neden oldu.

Daha da üzücü olan, cerrahın çıkardığı organı "dalak" sanması ve hatayı ancak Bryan öldükten sonra fark etmesiydi. Cerrah, Bryan'ın eşine dalağın çok büyük ve yer değiştirmiş olduğunu söyledi, oysa karaciğer ve dalak vücutta farklı yerlerde bulunur ve boyutları oldukça farklıdır.

Bryan'ın eşi Beverly, adalet aramak için bir hukuk bürosuyla çalışmaya başladı. Hem dava açmak hem de cezai soruşturma başlatılmasını istiyor. Amaçı, bu cerrahın başka hastalara zarar vermesini önlemek.

Hastane, olayı araştırdıklarını açıkladı ancak gizlilik nedeniyle detay vermedi. Otopside, Bryan'ın dalağında küçük bir kist bulundu, bu muhtemelen başlangıçtaki ağrının nedeniydi.

Bu olay, tıbbi hataların ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini ve hasta güvenliğinin önemini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda, hastaların ve yakınlarının tıbbi süreçler hakkında bilgi sahibi olmasının ve gerektiğinde soru sormasının önemini vurguluyor.

Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti

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Son Dakika Sağlık Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ultrasaray: Hayır yani doktor nasıl dalak ile ciğeri karıştırıyor, siz asıl gerçek doktor mu onu araştırın! 24 1 Yanıtla
  • krall 55: türkiye sandim 15 10 Yanıtla
  • Murat Kara: Turkiyede de çoook vakalar olumler oluyorda Ozgur basınımız yansıtmıyor balkın keyfi kaçmasın diye 5 12 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Uzaktan eğitimle cerrah olmuştur bu da . 3 0 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya: Ajan Hukukunun hüküm sürdüğü ülkelerde bu tür vakalara oldukça çok rastlanmaktadır. Hesap soramasssınız. Ajan tanıdığınız varsa işlem tamamdır. Suçlu doktor olunca malüm sonuç ulaşılan sonuçtur. Gitsin doktor onu Ajan Huk. olmadığı bir ülkede yapsın. Sonuç ne olacak? Delikten çıkabilecek mi ya hangi orğanını verecek? Ben "Ajan Hukukunun" nasılişlediğini Liderin Ajan Savaşı" romanımda anlattım. Isteyenler trend yoldan ya da Flora Yayıncılıktan" temin edebilirler. 1 1 Yanıtla
  • Murat Sert: Neden yurt dışı haberi veriyorsunuz.bize ne bunlardan. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Türkiye'de olsa Tayyyippp istifa diye sokağa çıkarlardı !!! 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hastanede korkunç hata: Doktorun dalağı yerine yanlışlıkla karaciğerini aldığı hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
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