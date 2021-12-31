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Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez - Son Dakika

Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez

31.12.2021 10:43

Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti.

Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulan eşyalar sergilendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, hastanede bin 91 kayıp eşya bulunduğunu belirtti

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulan eşyalar sergilendi. Hastanede unutulan ortez, elektrikli süpürge ve leğen dikkat çekerken diğer yüzlerce eşya sahibi çıkmazsa polise teslim edilecek.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, elektrikli süpürge, ortez, plaka, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, araç anahtarı, çanta, cüzdan, para, kol saati ve banka kartları gibi bir çok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim edildi.

Kayıp eşya bölümünde ise bütün eşyalar paketlendi ve nerede, ne zaman bulunduysa yazılıp saklanmaya başladı. Prosedür gereği 1 yıl içerisinde sahibi çıkmayan eşyalar ise polise teslim edilecek.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulan eşyalar sergilendi. Hastanede unutulan ortez, elektrikli süpürge ve leğen dikkat çekerken diğer yüzlerce eşya sahiplerini bekliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "Hastanemiz çok yoğun trafiğe maruz kalıyor. Günlük yaklaşık 35-40 bin kişi ziyaret ediyor. Birçok vatandaşımız eşyalarını düşürebiliyor. Bizlerde bunları emanet eşya depomuzda saklıyoruz. Ortezden, ziynet eşyaya kadar birçok eşya var. Bunları ilgili yasa ve mevzuat gereği 1 yıl muhafaza etmek zorundayız. 1 yılın sonunda da karakola teslim ediyoruz" diye konuştu.

Karslıoğlu, kayıp eşya deposunda bin 91 eşya olduğunu, bir bu kadar eşyanın da sahipleri tarafından alındığını söyledi.

Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez
Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez
Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede unutulan eşyalar dikkat çekti... Elektrikli süpürge, plaka, leğen, ortez - Son Dakika
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