Hastaya ''Göğsünde canlı böcek var'' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya \'\'Göğsünde canlı böcek var\'\' dendi, gerçek çok başka çıktı
18.02.2026 11:31
Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgeni çekilen hastaya göğsünde canlı hamam böceği olduğu söylendi. Ancak Singapur'da yapılan detaylı incelemede böceğin hastanın içinde değil, röntgen cihazında olduğu ortaya çıktı.

Kenya'da bir devlet hastanesinde röntgen çekimi yapılan hastaya, görüntülerde göğüs bölgesinde canlı bir hamam böceği görüldüğü bildirildi. İddiaya göre hastaya tedavi için Singapur'a gitmesi tavsiye edildi.

SİNGAPUR'A GİDEN HASTA...

Bunun üzerine Singapur'a giden hasta, burada kapsamlı tetkiklerden geçirildi. Yapılan incelemelerde röntgen görüntüsünde yer alan böceğin hastanın vücudunun içinde olmadığı belirlendi.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

GERÇEK ÇOK GEÇMEDEN ANLAŞILDI

Gerçeğin, Kenya'daki hastanede kullanılan röntgen cihazının içinde sıkışmış bir hamam böceğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Olay, sağlık ekipmanlarının bakım ve hijyen koşullarıyla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Hastaya ''Göğsünde canlı böcek var'' dendi, gerçek çok başka çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Veysel Özay Veysel Özay:
    Yahu kardeşim en iyi haber sitesi olduğunuzu iddia ediyorsunuz, hem yalan hem de çok eski bir haberi paylaşıyorsunuz. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hastaya ''Göğsünde canlı böcek var'' dendi, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
