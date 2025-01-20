Hastayı Dinlemeden Reçete Yazmak Yanlış

Sağlık

Hastayı dinlemeden yazılan reçete yanlış tetkikle sonuçlanıyor

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı:

"Hastayı muayenesine başlamadan önce dinlemek, sorgulamak gerekiyor"

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, günümüzde bazı doktorların hastaları dinlemeden reçete yazdığını belirterek, "Öncelikle hastayı iyi dinlememiz gerekiyor. Hasta bazen kendi rahatsızlığını kısa sürede ifade edemiyor ve yanlış tetkikler yapılıyor" dedi.

Hastalığı dinlemeden reçete yazılması veya hastalığa tanı konulması yanlış sonuçlar ortaya çıkartabiliyor.

"Hastanın öyküsü radyolojik muayene ile desteklenmeli"

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bizim ilk baktığımız şey genelde radyolojik tanılardır. Radyolojik tanıya göre hastanın öyküsünü almadan tanı verdiğinizde tanı yanlışlıkları çoğalıyor. Bunu önlemek için hasta muayenesine başlamadan önce dinlemek, sorgulamak gerekiyor. Hastanın öyküsü radyolojik muayene ile destekleniyorsa tanının oranı doğru olur" ifadelerini kullandı.

"Tanı yanlışlığı hastaya yanlış sonuçlar verdirebilir"

Tanı yanlışlığının yanlış sonuçlara yol açabileceğini aktaran Prof. Dr. Orhan Şen, "Hastanın yakınmasını iyi dinlemeliyiz. Öyküsünü iyi almalıyız. Hasta için mutlaka doğru tetkik istenmeli. Bu sayede doğru tanıyı bulabiliriz. Doğru bilinen yanlışlar içerisinde tanı yanlışlığı hastaya yanlış sonuçlar verdirebilir" diye konuştu.