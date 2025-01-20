Hastayı Dinlemeden Reçete Yazmak Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Hastayı Dinlemeden Reçete Yazmak Yanlış

Prof. Dr. Orhan Şen, hastayı dinlemeden yazılan reçetelerin yanlış tetkiklere yol açtığını belirtti.

20.01.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastayı dinlemeden yazılan reçete yanlış tetkikle sonuçlanıyor

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı:

"Hastayı muayenesine başlamadan önce dinlemek, sorgulamak gerekiyor"

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, günümüzde bazı doktorların hastaları dinlemeden reçete yazdığını belirterek, "Öncelikle hastayı iyi dinlememiz gerekiyor. Hasta bazen kendi rahatsızlığını kısa sürede ifade edemiyor ve yanlış tetkikler yapılıyor" dedi.

Hastalığı dinlemeden reçete yazılması veya hastalığa tanı konulması yanlış sonuçlar ortaya çıkartabiliyor.

"Hastanın öyküsü radyolojik muayene ile desteklenmeli"

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bizim ilk baktığımız şey genelde radyolojik tanılardır. Radyolojik tanıya göre hastanın öyküsünü almadan tanı verdiğinizde tanı yanlışlıkları çoğalıyor. Bunu önlemek için hasta muayenesine başlamadan önce dinlemek, sorgulamak gerekiyor. Hastanın öyküsü radyolojik muayene ile destekleniyorsa tanının oranı doğru olur" ifadelerini kullandı.

"Tanı yanlışlığı hastaya yanlış sonuçlar verdirebilir"

Tanı yanlışlığının yanlış sonuçlara yol açabileceğini aktaran Prof. Dr. Orhan Şen, "Hastanın yakınmasını iyi dinlemeliyiz. Öyküsünü iyi almalıyız. Hasta için mutlaka doğru tetkik istenmeli. Bu sayede doğru tanıyı bulabiliriz. Doğru bilinen yanlışlar içerisinde tanı yanlışlığı hastaya yanlış sonuçlar verdirebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastayı Dinlemeden Reçete Yazmak Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hastayı Dinlemeden Reçete Yazmak Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.