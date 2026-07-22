HBB zabıtası, hijyen ve gıda denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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HBB zabıtası, hijyen ve gıda denetimlerini sürdürüyor

HBB zabıtası, hijyen ve gıda denetimlerini sürdürüyor
22.07.2026 08:23  Güncelleme: 08:24
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Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelinde market, kasap, fırın gibi işletmelerde hijyen ve gıda denetimlerini sürdürüyor. Son kullanma tarihi, muhafaza koşulları ve temizlik kontrol ediliyor, eksikliklere yasal işlem uygulanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde hijyen ve gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından market, kasap, fırın, pastane, restoran ve toplu tüketim alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları detaylı şekilde incelendi.

Denetimler kapsamında iş yerlerinin genel temizlik durumu, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu ve tüketici sağlığını ilgilendiren diğer hususlar da kontrol edildi. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

HBB yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin il genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık HBB zabıtası, hijyen ve gıda denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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