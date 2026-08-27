Hatay'da Kan Bağışı Kampanyası
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Hastane ile Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada, kan bağışları kabul edildi.
Hastane personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Kızılay ekiplerince, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.
Kaynak: AA
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