Hatay'da veterinerler kuduz aşılama çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor
Hatay'da hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek için kuduz aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, evcil ve sokak hayvanlarını aşılayarak kent genelinde riski azaltmayı hedefliyor.
Hatay'da hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla kuduz aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evcil ve sokak hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılanıyor. Aşılama çalışmaları kent genelinde sürüyor.
Veteriner hekimlerin sahada yürüttüğü çalışmalarla hayvanlarda salgın hastalık riskinin azaltılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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