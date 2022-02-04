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Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika

Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

04.02.2022 14:18
Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

Hatay'da yanık tedavisi gören hamile kadın ile bir çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

Hatay'da yanık tedavisi gören hamile kadın ile bir çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun Devlet Hastanesinde yanık tedavisi gören 7 aylık hamile F.H. (26) ile N.A'nın (8) ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı oluştu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi ve hastaların tedavisinin Bursa'da gerçekleştirilebileceği tespit edildi.

İki ambulans uçakla Hatay Havalimanı'ndan alınan hastalar, Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

F.H. ile N.A, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine nakledildi.

Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

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İskenderun, Ambulans, Hatay, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika
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