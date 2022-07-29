Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor - Son Dakika
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Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor

29.07.2022 13:02

Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor Kırklareli'nde vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını yaptırıyor Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Kırklareli'nde aşı uygulama alanlarında hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor.

Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor

Kırklareli'nde vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını yaptırıyor

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Kırklareli'nde aşı uygulama alanlarında hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüsüne karşı açılan yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Kırklareli'nde vatandaşlar aşılarını yaptırıyor. Hatırlatma dozu uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar; Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan aşı polikliniklerinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz aşısını olan Sibel Toku daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum anca böyle atlatabiliriz. Dikkatli olacağız, maskemizi takacağız ve aşımızı yaptıracağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırklareli, Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor - Son Dakika
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