MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son Dakika › Sağlık › Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı ile Kalp Hastası Erzurum'dan Ankara'ya Ulaştırıldı - Son Dakika
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