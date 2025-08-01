Hayatını Kaybeden Kadından 5 Hastaya Organ Bağışı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu.

Hayatını kaybeden Şükran Çınar'ın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle harekete geçen Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimliği, durumu Bursa Organ Nakli Koordinatörlüğüne bildirdi.

Kısa sürede Bursa ve İstanbul'dan gelen iki ayrı ekip, Çınar'dan karaciğer, göz korneaları, iki böbrek, ilik ve femur kemiğini aldı.

Ölen kadından alınan organların Bursa ve İstanbul'daki 5 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Operasyonun koordinatörlüğünü üstlenen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Samet Kanbir, yaptığı açıklamada, hem mesleki hayatı hem de hastane açısından tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Hastalarının kaybının hekimler için çok zor olduğunu vurgulayan Kanbir, şöyle konuştu:

"Bu kayıp aslında hastamızın yakınlarının da aracılığıyla birçok cana can kattı. Biz de buna vesile olmaktan dolayı hem mesleki olarak hem kendi açımdan hem de bu süreçte bana yardım eden arkadaşlarım adına gurur duyuyorum. Hasta yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Böyle güzel bir şeye, böyle dayanışma örneğine tanıklık edip, onay vererek yardım ettikleri için onlara da minnettarım. Organ nakli, toplumsal bir dayanışma örneğidir. Organ nakli, hayat kurtarır. Organ nakli, can kurtarır. Organ nakline toplum olarak gereken önemi göstermemiz gerektiğini bir hekim olarak düşünüyorum."

Ölen kadının eşi İsmet Çınar ise, aynı gün önce annesini, birkaç saat sonra da eşini kaybettiğini aktardı.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Çınar, şunları söyledi:

"Sağlığında eşimle yaptığımız sohbetlerde, organların insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu her defasında konuşurduk. Vefat ettikten sonra doktorun bana organ bağışı konusunu hatırlatmasıyla, tereddütsüz kabul ettim. Bildiğim kadarıyla eşimin organları 5 insana hayat verecek. Ne mutlu eşime, şu anda bu acılı günümde en azından bunu düşünerek büyük üzüntümü bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyorum. Organ nakli konusunda herkesin farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, son derece acılı bir gündeyim ama insanlar şunu bilmeli, vefat edince biz insanların bedeni toprak altına girince, zaman içerisinde eriyip bitiyor. Yani bir çöp oluyor. Oysa organ bekleyenler varken bizim çöpe ihtiyacımız yok. Bizim geride ve organ nakli umuduyla şifa bekleyen böbrek hastaları gibi her türlü organa ihtiyacı olan insanlara bağışlayacağımız organlarımızla umut olmaya ihtiyacımız var."