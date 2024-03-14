Sağlık

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için mevlit okutuldu.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde Hızırbey camisinde mevlit programı düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Daha sonra cami müezzini Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.