Hayatını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut olacak - Son Dakika

Çok konuşulacak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı

Hayatını kaybeden şahsın organları 5 hastaya umut olacak

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 3 çocuk babasının organları, farklı illerdeki 5 hastaya nakil edilecek

ORDU - Ordu'da, beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik'in bağışlanan organları, nakil bekleyen 5 hastaya umut olacak.

Fatsa ilçesinde ikamet eden ve tedavi gördüğü Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Gökhan Tezlik'in bağışlanman organları, farklı illerdeki 5 hastaya umut olacak. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen özel ekip tarafından operasyon sonucu alınan organlardan akciğer İzmir'deki bir hastaya, karaciğer Malatya'daki iki hastaya ve böbrekler de Sivas'taki iki hastaya nakledilecek.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, "Hastanemizde bu akşam 41 yaşında beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımızın organ nakli için bulunmaktayız. Samsun'dan değerli hocalarım karaciğer ve böbrek nakili için, Ankara'dan kalp nakli için ve Ege'den de akciğer nakli için buradalar. Hastanemizde bugün yaklaşık 5 tane insana umut olacak organ naklini gerçekleştirecek hekim arkadaşlar. Organ nakli hayat kurtarır. Özellikle buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum muhakkak organ naklini hem teşvik ediniz, hem organ nakli için müsaade veriniz ve insanlara umut ve hayat olunuz" dedi.

Vefat eden şahsın kalbinde sorun olduğu için nakil işlemi gerçekleşmezken, uzman ekipler tarafından alınan diğer organlar, hava ve karayoluyla çeşitli illere götürüldü.

Aile gözyaşlarına hakim olamadı

Öte yandan nakil işlemlerinin gerçekleştiği esnada uğurlayan aile, bağışlanan ve yola çıkan organların arkasından el sallayarak, birbirlerini teselli etti. Aile, "Güle güle git, Allah selamet versin" diyerek, taşınan organların ardından gözyaşı döktü.