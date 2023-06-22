Heimlich manevrasıyla 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Heimlich manevrasıyla 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı

22.06.2023 09:21

Diyarbakır'da kuyumcu Yusuf Çelik, nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğa anında Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Çelik, herkesin Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik'in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

20 SANİYE SÜRDÜ

Geçtiğimiz salı günü öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesine Yunus Emre Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanının önünde kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğlen saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik, o anın gururunu yaşayarak 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı.

Heimlich manevrasıyla kurtarılan 5 yaşındaki çocuk

"HERKESİN MUTLAKA ÖĞRENMESİ LAZIM"

Saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutulma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, "Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Tayfun İncereis: Eline sağlık da yanlış uygulamışsın bilgilerini gözden geçirmende fayda var. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Yusuf Çelik, Diyarbakır, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Heimlich manevrasıyla 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heimlich manevrasıyla 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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