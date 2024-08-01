Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı - Son Dakika
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Sağlık

Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk, bulantı ve burun kanaması şikayetiyle helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

01.08.2024 00:52
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Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen çocuk için helikopter ambulans havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 4 yaşındaki çocuğun, yüksekten düşme sonrası bulantı ve burun kanaması şikayeti ile ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı - Son Dakika

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