Sağlık

Helikopter ambulans 4 yaşındaki çocuk için havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen çocuk için helikopter ambulans havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 4 yaşındaki çocuğun, yüksekten düşme sonrası bulantı ve burun kanaması şikayeti ile ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.