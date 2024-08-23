Hemşire, Hastanede Baskılara Maruz Kaldığını İddia Etti

Sağlık

Bingöl'de bir hastanede görev yapan hemşire, rızası dışında birim değişikliklerine ve baskılara maruz kaldığını iddia etti. HEP-SEN sendikası hemşirenin talebi doğrultusunda bu iddiaya yönelik dava açtığını duyurdu.

Açılan davada, hemşirenin görevini yerine getirmesinin engellendiği ve kamu gücünün kötüye kullanıldığı savunuldu. İddialara göre, hemşire sürekli olarak rızası dışında birim değişikliklerine tabi tutulmuş ve adeta cezalandırılmak amacıyla farklı alanlara yönlendirilmiştir. Hemşire, idarecilerin, kamu gücünü kötüye kullanarak kendisine baskı uyguladıklarını ve bu durumun çalışma barışını bozduğunu savunarak, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

HEP-SEN, bu tür hak ihlallerinin takipçisi olacağını ve sağlık çalışanlarının maruz kaldığı her türlü haksızlığa karşı durarak, adaletin sağlanması için tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. Sendika yetkilileri, sağlık çalışanlarının haklarını korumak adına gerekli tüm hukuki ve idari adımların atılacağını belirtti.