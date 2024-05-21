Herediter Anjioödemde Hekim Farkındalığı Arttırılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Herediter Anjioödemde Hekim Farkındalığı Arttırılıyor

Herediter Anjioödemde Hekim Farkındalığı Arttırılıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Klinikleri işbirliğiyle Herediter Anjioödem Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Nadir bir genetik hastalık olan herediter anjioödemde, gırtlakta şişlik olması nefes almayı zorlaştırarak ölüme, bağırsak duvarında oluşması ise şiddetli karın ağrısına yol açabiliyor. Hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmaları adına hekim farkındalığı önem taşıyor.

21.05.2024 13:25
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Nadir bir genetik hastalık olan herediter anjioödemde, gırtlakta şişlik olmasının kişinin nefes almasını zorlaştırarak ölüme, bağırsak duvarında oluştuğunda ise şiddetli karın ağrısına yol açabildiği belirtildi.

Hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmaları adına hekim farkındalığını arttırmak için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Klinikleri işbirliğiyle Bilkent Şehir Hastanesi Konferans Salonunda "Herediter Anjioödem Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, yaptığı konuşmada, herediter anjioödemin nadir hastalıklar arasında yer alan ancak ölüme neden olabilen kalıtsal, el, ayak, yüz, hava yolları ve ciltte ciddi derecede şişkinliğe neden olan ataklarla karakterize bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Herediter anjioödemin, nadir bir hastalık olmasına rağmen Türkiye'de akraba evliliğinin yüksek olması nedeniyle, vaka sayısının fazla olduğu değerlendirmesinde bulunan Soyyiğit, "Bu hastalık, deri veya iç organlarda tekrarlayan şişliklerle karakterizedir. Çocukluktan itibaren her yaştaki hastayı etkileyebilmektedir. Şişlik, gırtlakta olduğunda hastanın nefes almasını zorlaştırarak ölüme, bağırsak duvarında oluştuğunda ise şiddetli karın ağrısına yol açabilmektedir." bilgisini verdi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İdari Sorumlusu Doç. Dr. Hale Ateş ise şu bilgileri verdi:

"Şişlik atakları çoğunlukla alerjik olarak değerlendirilip tedavi edilmektedir. Oysaki alerji tedavisi için verilen ilaçlar, herediter anjioödem tedavisinde etkili değildir. Bu nedenle tanı almamış hastaların yaklaşık yüzde 30'u atak nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca tekrarlayan şişlikler, hastanın yaşam kalitesini önemli oranda bozmakta ve psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir."

Kaynak: AA

Etlik Şehir Hastanesi, Genetik, Alerji, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Herediter Anjioödemde Hekim Farkındalığı Arttırılıyor - Son Dakika

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