Herkes Kolon Kanseri İçin Orta Risklidir

Sağlık

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Herkes kolon kanseri için orta risklidir." dedi.

Karadurmuş, Kanserle Dans Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısında, kolon kanserinin hareketsiz yaşam, obezite, sigara kullanımı, hazır gıda tüketimi ve genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı erken yaşlarda görülebildiğini aktardı.

Aile fertlerinin birinde kolon kanseri olması durumunda, her yıl düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Karadurmuş, kolon kanserinin ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi.

Karadurmuş, meme, rahim ağzı ve kolon kanserinin tarama sonucu önlenebilen üç kanser türünden biri olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bu metotları kullandığını dile getirdi.

Risk faktörlerini taşımasa da her bireyin bu kansere yakalanma ihtimali olduğunu aktaran Karadurmuş, "Herkes kolon kanseri için orta risklidir." ifadesini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da kolon kanseri görülme yaşının 45'lere düştüğünü vurgulayarak, kolorektal kanser taramasının önemine vurgu yaptı.

Şendur, son yıllarda kolon kanseri tedavi başarısının artarak devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Metastatik hastalıklardaki başarılarda her geçen gün yaşam süreleri uzuyor. 'Kolorektal kanserden korkma, geç kalmaktan kork' sloganı burası için de geçerli. Erken tanıda cerrahi yöntemlerle tanı konduktan sonra hem de erken dönemdeki bireyselleştirilmiş yeni tedavilerle şifa şansının yüksek olduğunu belirtmek istiyorum."

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Doktoruma inandım, ona güvendim ve inançlı oldum. Doktorunuza inanmak çok önemli çünkü o da size inanacak güvenecek. Moral bozukluğu ile tedavi size cevap vermiyor, benim hastalığım da nadir bir hastalıktı ve bana verilen ilaçlar iyi gelecek mi bilmiyordum, ama iyi geleceğine inandım. 2007'de ameliyat olup kemoterapi aldım, çok şükür sağlıklıyım." diye konuştu.