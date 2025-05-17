Hipertansiyonda Erken Tanı Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Hipertansiyonda Erken Tanı Önemli

Bakanlık, 4 yılda 278 bin kişiye hipertansiyon tanısı koydu, %82'sinde tansiyon kontrol altında.

17.05.2025 12:56
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Sağlık Bakanlığı, son 4 yılda Hastalık Yönetim Platformu Hipertansiyon Modülü kapsamında taramadan geçirilen kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konulduğunu, bu hastaların yüzde 82'sinde tansiyonun kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2025 yılı temasının "Kan basıncını ölçtür, kontrol altında tut, uzun yaşa" olarak belirlendiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Teşkilatına (DST) göre dünyada yaklaşık 1,3 milyar insanın hipertansiyon ile yaşadığı ve her yıl 30-70 yaş arasında yaklaşık 11 milyon kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, hastalıkla mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, tüm paydaşların katkısıyla hazırlanan "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı" ile "Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı"nın uygulamaya alındığı belirtildi.

4 yılda 278 bin kişiye hipertansiyon tanısı konuldu

Açıklamada, bu programların yanı sıra hayata geçirilen Hastalık Yönetim Platformu'nun, diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi hipertansiyon hastalarının da tespiti ve takibini kolaylaştırdığı ifade edildi.

Hipertansiyon Modülü kapsamında Temmuz 2021-Mart 2025 tarihleri arasında taraması yapılan kayıtlı kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konulduğu, düzenli izlem yapılan hastaların yüzde 82'sinde tansiyonun kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Hipertansiyonun yüksek kan basıncı ile seyrettiği ve tedavi edilmediğinde inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki nüfusta hipertansiyon sıklığının yüzde 18,3 olduğu ve bu oranın yaşla birlikte arttığı bildirildi.

Türkiye'de her 5 hastadan biri ilaçlarını düzenli kullanmıyor

Dünyada hipertansiyon farkındalığının istenilen düzeyde olmadığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Dünya genelinde hipertansiyonu olan 30-79 yaş arasındaki yetişkinlerin sadece yüzde 54'üne teşhis konulmuş durumda. Bu kişilerin yüzde 42'si tedavi görüyor ve bunların da yalnızca yüzde 21'inde hipertansiyon kontrol altında. Güncel çalışmalar, Türkiye'de hipertansiyon tedavisi alan her 5 hastadan birinin ilaçlarını düzenli kullanmadığını gösteriyor."

Hipertansiyona yol açan nedenlerin ülkeye, yaşa ve cinsiyete göre değişebileceği belirtilen açıklamada, fazla miktarda tuz ve yağ tüketimi, meyve ve sebzeden yetersiz beslenme, aşırı kilo, fiziksel hareketsizlik, alkol ve tütün kullanımı ile stres, en yaygın risk faktörleri arasında sıralandı.

Kan basıncını kontrol altında tutmak için önerilenler ise şöyle:

"Sağlıklı beslenin, yeterli su için, tuz tüketimini azaltın, tütün ve alkolden uzak durun, düzenli fiziksel aktivite yapın, aile hekiminize başvurun ve sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın, tansiyonunuzu düzenli ölçtürün, ilaçlarınızı hekimin önerdiği şekilde ve düzenli kullanın."

Kaynak: AA

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