Hisarcık'ta Ücretsiz Meme Kanseri Taramaları - Son Dakika
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Hisarcık'ta Ücretsiz Meme Kanseri Taramaları

Hisarcık\'ta Ücretsiz Meme Kanseri Taramaları
21.07.2026 09:40
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mobil tarama aracıyla 40-69 yaş arası kadınlara ücretsiz hizmet sunuluyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kütahya Halk Sağlığı Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından 40-69 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz mobil meme kanseri taramaları devam ediyor.

İlçe merkezi ile 25 köyü kapsayan hizmet kapsamında, dijital mamografi cihazıyla donatılmış mobil tarama aracı her ay belirli günlerde vatandaşlara hizmet veriyor. Böylece kadınlar, yaşadıkları bölgede ücretsiz ve kolay şekilde meme kanseri taramasından faydalanabiliyor.

Yetkililer, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, ilçe merkezi ve tüm köylerde ücretsiz, ağrısız ve acısız mamografi hizmeti sunulduğunu belirtti. Çalışmalarla yalnızca meme kanserinin erken teşhis edilmesinin değil, taramalar sırasında tespit edilen diğer meme hastalıklarının da zamanında değerlendirilerek gerekli tedavi sürecinin başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mobil mamografi taramalarının yanı sıra Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri tarafından da farklı kanser türlerine yönelik taramalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı (serviks) kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise hafta içi kolon kanseri taraması yapılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hisarcık'ta Ücretsiz Meme Kanseri Taramaları - Son Dakika

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