Hitit Üniversitesi'nde Radyonüklid Tedavi Başladı

Sağlık

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "radyonüklid" tedavisi hizmetinin başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesindeki Nükleer Tıp Kliniğinde verilen PET-BT, sintigrafik görüntüleme hizmetlerine ek olarak ayaktan ve yatarak radyonüklid tedavi hizmeti hayata geçirildi.

Radyonüklid tedavisinin, tiroid kanseri hastalarında ameliyat sonrası kalan tiroid dokusunun yok edilmesi ve bölgesel yayılmanın tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tedavi yöntemi tiroit bezinin çok hızlı çalıştığı hipertiroidi (zehirli guatr) durumunda da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan bu tedavilerle hastaların yaşam kalitesi artırılmakta, kanser tedavileri yapılmakta ve tedavi sonrası takip kolaylaşmaktadır. Bölgemizde ilk defa hastanemizde uygulamaya başlanan bu tedavi yöntemi ile tiroid kanseri olan hastaların sadece ameliyatları değil ameliyat sonrası tedavileri de başarılı olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu tedavinin yapılabilmesi için hastanın, nükleer tıp uzman hekimleri tarafından değerlendirilmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda hastalara özel bir plan çerçevesinde yatırılarak tedavi uygulanması gerekmektedir. Hastanemizde bu tedavinin yapılması için tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak hastalarımızın büyük şehirlere sevk edilmesinin de önüne geçilmiştir."