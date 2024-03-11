Hocasının ameliyatını yapamadığı hastayı sağlığına kavuşturdu - Son Dakika
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Sağlık

Hocasının ameliyatını yapamadığı hastayı sağlığına kavuşturdu

Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hocasının ameliyatını yapamadığı glomus tümörlü hastayı sağlığına kavuşturdu. Sivas'ta yaşayan Aliye Yılmaz isimli vatandaş, glomus tümörüne yakalandı ve Sivas'taki doktorlar tümörü çıkaramayacaklarını belirtti. Bunun üzerine hasta Van'a giderek Prof. Dr. Halil Başel tarafından başarılı bir ameliyat geçirdi. Hasta ve ailesi, doktora teşekkür etti.

11.03.2024 20:28  Güncelleme: 21:11
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Hocasının ameliyatını yapamadığı hastayı sağlığına kavuşturdu

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, hocasının ameliyatını yapamadığı glomus tümörlü hastayı sağlığına kavuşturdu.

Sivas'ta yaşayan Aliye Yılmaz isimli vatandaş, iki yıl önce glomus tümörüne yakalandı. Doktorların takip altına alma kararı doğrultusunda 3 santim büyüklüğünde olan tümör, bir yılda 4,5 santimetre büyüklüğüne ulaştı. Sivas'taki doktorların 4,5 santimetre büyüklüğe ulaşan tümörü çıkaramayacaklarını ve onu ancak Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'in çıkarabileceğini belirtmeleri üzerine hasta Van'a geldi. Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat ile Yılmaz sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, "Daha önce takip edilen tümör, bir yılda 3 santimden 4,5 santime çıkmış. Sivas'ta benim kıdemli hocam var. Birçok şeyi ondan öğrendim. Hocamız bize yollamış. Riskli bir ameliyattı. Akciğerle ilgili sorunu vardı, karbondioksit seviyesi 65 civarındaydı ve narkozu da riskliydi ama hiçbir sorun yaşamadık. Ameliyatını yaptık ve yaklaşık 5 santimlik tümörü hiçbir komplikasyon gelişmeden çıkardık. İnşallah iki gün sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Birçok şeyi öğrendiği hocasının hastasını kendisine yönlendirmesinin mutluluk verici bir durum olduğuna vurgu yapan Dr. Başel, "Bu durum bizi mutlu ediyor. Çünkü birçok şeyi öğrendiğiniz insanın; 'Bu konuda benim talebem benden iyidir' demesi bizi ziyadesiyle mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Hasta Aliye Yılmaz'ın oğlu Talip Yılmaz da, annesinin glomus tümörü şikayetinden dolayı iki yıldır tedavi olmak istediğine dikkat çekerek, "Sivas'taki hocamız, 'Van'da benim öğrencim var, ameliyatlarda beni geçti. Yurt dışından da hastaları geliyor' diye belirtince, biz de çok sevindik. Hocamızla iletişime geçtik. Çok teşekkür ederim, ilgisinden dolayı. Ameliyatımız da iyi geçti. Annemin kronik hastalıkları da var ama çok şükür sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Hasta Aliye Yılmaz ise kendisini çok iyi hissettiğini belirterek Dr. Başel'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hocasının ameliyatını yapamadığı hastayı sağlığına kavuşturdu - Son Dakika

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