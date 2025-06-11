Holep ameliyatında yüzde 100 başarı sağlandı

ANKARA - Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde gerçekleştirilen holep ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, 1 yıldır holep tedavisini prostat hastalarına uyguluyor. Erkeklerde ilerleyen yaşlarda görülen prostat hastalığını tedavi etmek amacıyla lazer yapılan holep tedavisi, şimdiye kadar 100 kişiye uygulandı. 100 hastanın hepsinde başarıya ulaşılan tedavide ise yüzde 100 başarı sağlandı.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Uzman Doktorlarından Mehmet Çiftçi, İhlas Haber Ajansı muhabirine 100'üncü holep ameliyatını yaptıklarını anlattı. Çiftçi, "Bugün ekibimiz Doç. Dr. Çağrı Şenocak, asistanlarımız, hemşirelerimiz ve teknik ekibimizle beraber hastanemizin 100. holep ameliyatını yapmaktayız. holep lazer ile yapılan bir ameliyattır. Bilindiği üzere ilerleyen yaşlarda prostat erkeklerde ciddi bir sağlık sorunu. İdrar yapmakta güçlük, gece idrara sık çıkma, idrar yaparken bekleme, böbrek yetmezliği, idrar yoğunluğu, enfeksiyonlarına sebep olma gibi ciddi bir semptomları olan bir hastalıktır ve bu hastalığın da son yıllardaki en güncel tedavilerinden bir tanesi holep ameliyatı" dedi.

"Son bir yıldır kliniğimizde de ciddi bir şekilde holep ameliyatı yapmaktayız"

İyi huylu Prostat büyümelerinde 1 yıldır bu ameliyatı yaptıklarını anlatan Çiftçi, "Bu ameliyattan kısaca bahsedecek olursak holep ameliyatı kapalı bir ameliyat. Büyük prostatlarda veya orta büyüklükteki prostatlarda kullandığımız bir yöntem. Hastanede kısa kalış süresi, kanama riskinin az olması, ameliyat sonrasında hastaların ciddi bir şekilde semptomların gerilemesiyle karakterize bir ameliyat. Son bir yıldır kliniğimizde de ciddi bir şekilde bu ameliyatı yapmaktayız. Asistan arkadaşlarımız da uzman arkadaşlarımızdan ameliyatı öğrenmekte ve sonuçlarımız da gayet yüzde 100 başarıyla yüz güldürücü bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Çiftçi, hastaların hangi durumlarda mutlaka hekime başvurması gerektiğini aktararak, "'Bilindiği üzere iyi huylu prostat büyümesi hastalarda ciddi hayat kalitesini düşürecek semptomlar oluşturmaktadır. Hastalar öncelikle idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrarda yanma, idrar yolu enfeksiyonları, bazen idrar yollarında kanama, bazen böbrek yetmezliği, daha ileri safhalarda idrar kaçırma gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Tedavi yöntemlerinden de bahseden Çiftçi sözlerine şöyle devam etti:

"Tedavi esnasında bu hastaları değerlendirirken bazı hastalıkları da ekarte etmemiz gerekiyor. En baştan bir tanesi iyi huylu prostat büyümesi yüzde doksansa yüzde 10 civarında kanser çıkabilir. Prostat kanseri büyümesi çıkabilir. Bunu ayırt etmek gerekir. Onun için tabii biyopsi veya başka görüntüleme yöntemleri gerekebilir. Bunun dışında yine nörolojik hastalıklara bağlı sinirsel hastalıklara bağlı da bu şikayetler olabilir. ya da şikayetleri artabilir veya hastanın durumu kötüleşebilir. Bu durumda hastayı ameliyat önerilerinde bulunuyoruz. Tabii dünyadaki şu anda iki tip ameliyat yöntemimiz var, bir tanesi açık ameliyat, genel olarak bir de endoskopi, kapalı ameliyat var. Şu anda dünyada standart dediğimiz kapalı ameliyat ama son yıllarda en son gelişen teknoloji holep yani lazerle prostat ameliyatı yapmak. Biz de kliniğimizde bu ameliyatı yapıyoruz."

"Sonuçlarımız gayet iyi yüzde 100 başarımız var"

100 hastaya uygulanan holep tedavisinde yüzde 100 başarıya ulaştıklarını dile getiren Çiftçi, "Sonuçlarımız gayet iyi yüzde 100 başarımız var. Hastalarımızın memnuniyetleri bize güç veriyor. Onlarla beraber biz hekimlerde çok mutlu oluyoruz. Bizim kliniğimizde eğitim kliniği olduğundan dolayı asistanlarınıza bu ameliyatı öğretmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Hastanede yapılan 100 ameliyatın da başarılı geçmesinin ardından kutlama pastası kesildi. Hastane başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve hastane yönetiminin de katıldığı pasta kesiminde Başhekim Prof. Dr. Aydın Yılmaz, bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarını tebrik etti.