HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi personellerine yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili semineri düzenlendi.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Reşat Ceylan tarafından yaz aylarında kenelerin ortaya çıkmasıyla görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

Dr. Mehmet Reşat Ceylan, KKKA'nın belirtileri, bulaşma yolları ve tedavisi ile ilgili detaylı bir sunum yaparken, hastalıktan korunma yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Ceylan, hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaştığını söyledi.

Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum olduğunu ifade eden Dr. Ceylan, "Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. KKKA vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.