HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi

01.06.2022 13:14
HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi personellerine yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili semineri düzenlendi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi personellerine yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili semineri düzenlendi.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Reşat Ceylan tarafından yaz aylarında kenelerin ortaya çıkmasıyla görülen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

Dr. Mehmet Reşat Ceylan, KKKA'nın belirtileri, bulaşma yolları ve tedavisi ile ilgili detaylı bir sunum yaparken, hastalıktan korunma yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Ceylan, hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaştığını söyledi.

Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum olduğunu ifade eden Dr. Ceylan, "Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. KKKA vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi BBP Genel Başkanı Destici, Kırımoğlu ile bir araya geldi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Şanlıurfa, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: HRÜ'de Kırım-Kongo Kanamalı Ateş semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement